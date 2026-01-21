Достижения.рф

В Каменске-Уральском автобус сбил 80-летнюю пенсионерку-пешехода

Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

В Каменске-Уральском автобус сбил 80-летнюю пенсионерку-пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области в своем Telegram-канале.



По информации ведомства, женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда на неё наехал 46-летний водитель автобуса. От силы удара пенсионерка «проехала» несколько метров по проезжей части. Пострадавшую госпитализировали с травмами головы.

В салоне автобуса на момент происшествия находились 20 пассажиров, среди которых пострадавших нет. По факту происшествия назначена проверка.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0