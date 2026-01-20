«Прошу вашей помощи»: пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова нашли. Что произошло с ним во время заплыва, подробности трагедии
25 августа 2025 года во время межконтинентального заплыва через Босфор исчез российский пловец и тренер Николай Свечников. Участник массового старта так и не пересёк финишную черту, а масштабные поиски, продолжавшиеся несколько недель, оказались безрезультатными. Спустя почти пять месяцев турецкая морская полиция обнаружила в акватории пролива тело мужчины в гидрокостюме — по предварительным данным, оно может принадлежать Свечникову. О том, что случилось со спортсменом в тот роковой день, поисковой операции и биографии спортсмена, — в материале «Радио 1».
Заплыв через Босфор и исчезновение Николая СвечниковаВ межконтинентальном заплыве «Босфор-2025» участвовали около 2800 спортсменов. Для 29-летнего Николая Свечникова подобные нагрузки не были новинкой: мастер спорта, тренер и опытный пловец неоднократно выступал на соревнованиях и имел дело с открытой водой. Однако в день старта погода в Стамбуле резко ухудшилась — шёл сильный дождь, но организаторы не переносили соревнование.
Дистанция Босфора считается крайне сложной. Пролив отличается мощными течениями — за несколько суток человека может унести до 15 километров от маршрута. Участники отмечают, что нагрузки на теле и дыхании выше, чем в бассейне, а потеря сознания из-за переутомления случаются часто.
Другие пловцы видели Свечникова примерно на середине пути: он плыл брассом, делал остановки и двигался медленнее группы. До финиша спортсмен так и не добрался. Лишь спустя 12 часов организаторы заметили отсутствие одного участника и инициировали поиск.
Поиски, волонтёры и помощь семьиК поискам подключили береговую охрану Турции, водолазов, дроны и катера. В Стамбул прибыла супруга пловца, оставив дома грудного ребёнка, и лично участвовала в операции. Она обращалась к жителям и туристам с просьбой помочь на берегу и на воде.
«Прошу вашей помощи! Если кто-то живет или отдыхает на побережье Босфора, с обеих сторон пролива, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в поисках моего супруга. Я буду очень благодарна за помощь», — писала она в соцсетях.Мать спортсмена Галина рассказывала, что семья разделила обязанности: жена улетела в Турцию, а сама она поехала в Москву к восьмимесячному внуку. Несмотря на затрачаенные ресурсы и отклик волонтёров, в первые дни обнаружить Свечникова не удалось.
Версии исчезновения Свечникова и работа следствияИзначально рассматривались две основные версии. По первой — пловцу стало плохо в воде, он утонул. По второй — Свечников мог выбраться на берег, выбросить браслет с чипом в море и остаться жив.
Браслеты, выданные участникам, фиксировали только время входа и выхода из воды, но не имели GPS-навигации. Отследить точное местоположение было невозможно. Чип Николая нашли на берегу. Позже датчики фиксировали еще один сигнал — в районе первой половины дистанции.
Семья спортсмена объявила награду в миллион рублей за любую информацию. Активная поисковая фаза продолжалась до 31 октября 2025 года, но следствие по делу не закрыто до сих пор.
В интервью Галина Свечникова признавалась, что семья с тревогой относилась к поездке Николая в Стамбул.
«Мы не очень хотели, чтобы он ехал на эти соревнования — были у нас какие-то нехорошие предчувствия. Понятно, что это риск — 6,5 километров, к тому же ребенок у них с женой только родился. Да и заявку подать у сына не сразу получилось — на заплыв попасть не так просто, как кажется. Он хотел доказать себе, что сможет», — говорила она.
Суд, обращения к властям и позиция семьи пловцаВ октябре мать пловца и его младший брат подали иск к организаторам соревнований, обвинив их в недостаточных мерах безопасности и отсутствии навигационных систем контроля. В начале 2026 года супруга Свечникова пыталась связаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попросить о содействии в поисках.
Женщина говорила о финансовой стороне проблемы: пока человек числится пропавшим без вести, семья не может получить пособия, положенные в случае гибели кормильца.
«Мы организовали сборы на поиски Николая, откликнулось огромное количество людей. Я всегда знала, что у него много друзей, но что столько — только сейчас поняла. Без их помощи мы бы просто не выжили. Когда погибает отец, ребенок получает пособие по потере кормильца, и можно на какие-то средства жить. А тут мы ничего не можем — в течение пяти лет, когда человек пропал без вести», — поделилась она.
Находка тела и новые данныеСпустя почти пять месяцев после трагедии турецкие СМИ сообщили, что в акватории Босфора обнаружено тело мужчины в плавательном костюме. Морская полиция подняла останки на борт и передала на экспертизу. Предположительно, речь идёт о Николае Свечникове.
На опознание пригласили родственников, находившихся в Турции.
Кем был Николай СвечниковНиколай Свечников родился 11 декабря 1995 года. В семье плаванием занимались родители и брат. Первое его знакомство с бассейном произошло в шесть лет, и вскоре мальчик начал выступать. Он установил пять рекордов Курской области, завоевал медали на всероссийских соревнованиях и становился победителем турниров в Центральном федеральном округе.
В 15 лет Свечников впервые преодолел дистанцию на открытой воде — пять километров по Днепру. Он отмечал, что такие заплывы требуют особой подготовки и отличаются от тренировок в бассейне. В 2019 году выиграл «Кубок чемпионов Open Water Мещерский».
После переезда в Москву основал школу плавания BeSwim для детей и взрослых. Работал с грудничками, беременными, людьми со сколиотическими нарушениями и теми, кто хотел снизить вес. Имел 15 профильных курсов и называл себя экспертом по аквааэробике. Партнёром школы стал чемпион Москвы среди юниоров Георгий Курилин.
Свечников получил образование в Университете науки и технологий МИСИС. Был мастером спорта и действующим тренером. В 2025 году у спортсмена родился сын.