20 января 2026, 17:47

Николай Свечников (фото: Instagram* / beswim__)

25 августа 2025 года во время межконтинентального заплыва через Босфор исчез российский пловец и тренер Николай Свечников. Участник массового старта так и не пересёк финишную черту, а масштабные поиски, продолжавшиеся несколько недель, оказались безрезультатными. Спустя почти пять месяцев турецкая морская полиция обнаружила в акватории пролива тело мужчины в гидрокостюме — по предварительным данным, оно может принадлежать Свечникову. О том, что случилось со спортсменом в тот роковой день, поисковой операции и биографии спортсмена, — в материале «Радио 1».





Содержание Заплыв через Босфор и исчезновение Николая Свечникова Поиски, волонтёры и помощь семьи Версии исчезновения Свечникова и работа следствия Суд, обращения к властям и позиция семьи пловца Находка тела и новые данные Кем был Николай Свечников

Заплыв через Босфор и исчезновение Николая Свечникова

Поиски, волонтёры и помощь семьи

«Прошу вашей помощи! Если кто-то живет или отдыхает на побережье Босфора, с обеих сторон пролива, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в поисках моего супруга. Я буду очень благодарна за помощь», — писала она в соцсетях.

Версии исчезновения Свечникова и работа следствия

«Мы не очень хотели, чтобы он ехал на эти соревнования — были у нас какие-то нехорошие предчувствия. Понятно, что это риск — 6,5 километров, к тому же ребенок у них с женой только родился. Да и заявку подать у сына не сразу получилось — на заплыв попасть не так просто, как кажется. Он хотел доказать себе, что сможет», — говорила она.

Суд, обращения к властям и позиция семьи пловца

«Мы организовали сборы на поиски Николая, откликнулось огромное количество людей. Я всегда знала, что у него много друзей, но что столько — только сейчас поняла. Без их помощи мы бы просто не выжили. Когда погибает отец, ребенок получает пособие по потере кормильца, и можно на какие-то средства жить. А тут мы ничего не можем — в течение пяти лет, когда человек пропал без вести», — поделилась она.

Находка тела и новые данные

Кем был Николай Свечников