В истории, случившейся в Подмосковье, всё начиналось с разговоров «в полушутку», но закончилось настоящим убийством. В семье обсуждали смерть пожилой женщины, надеясь решить финансовые проблемы. Ключевую роль в этом сыграла её собственная внучка. Подробнее о трагедии читайте в материале «Радио 1».





План убийства

Поездка с тортом

«Бабушка, конечно, удивилась. Но я сказала, что гостила у других бабушки с дедушкой (родителей мамы в Мытищах), вот решила заехать к ней», — рассказывала позже Кристина правоохранительным органам.

«Она была очень удивлена приезду Кристины. До этого они общались только по телефону. Ольга Васильевна регулярно отправляла ей деньги и от себя лично, и от Миши, но складывалось ощущение, что мама Кристины Анна, да и сама девочка, с ними общаться не хотят», — вспоминала позже Юлия.

Ночь убийства

«Около полуночи я открыла дверь. Когда зашёл Андрей, показала ему, где спит бабушка. Сама закрылась в своей комнате», — рассказывала Кристина на следствии.

«Она сопротивлялась, но ничего не могла сделать, потому что одна рука у неё была зажата у стены, вторую он прижал ногой к кровати», — вспоминала девочка.

«Я хотела сбежать, но вспомнила про маму и маленькую сестрёнку, которые остались дома», — объясняла Вера.

Деньги, которых не было

Кто виноват?

«Он жёстко контролировал всех нас, применял физическое насилие. Мы боялись ему перечить», — говорила Анна.

«План убийства мы обсуждали втроём с Анной и Кристиной, я всегда говорил, что одному мне такое не провернуть», — заявил он в суде.

Приговор

«С учётом мнения гособвинения Московский областной суд вынес обвинительный приговор по этому делу», — сообщили в региональной прокуратуре.