Приехала к бабушке с тортом, зная, что ночью её убьют: в Подмосковье осудили девочку-подростка, подробности
В истории, случившейся в Подмосковье, всё начиналось с разговоров «в полушутку», но закончилось настоящим убийством. В семье обсуждали смерть пожилой женщины, надеясь решить финансовые проблемы. Ключевую роль в этом сыграла её собственная внучка. Подробнее о трагедии читайте в материале «Радио 1».
План убийства
Кристине (имя изменено) было всего 15 лет, когда в семье впервые заговорили об убийстве её бабушки — Ольги Васильевны. Сначала эти разговоры не выглядели серьёзными, но примерно через год, когда с деньгами стало совсем туго, обсуждения перешли в практическую плоскость. Отчим Кристины Андрей Суворов и её мать Анна Боярова в марте 2023 года отправились из небольшого села Кемеровской области в подмосковный Егорьевск, чтобы «разведать обстановку». Они знали, что несколько лет назад Ольга Васильевна продала квартиру, и были уверены, что полученные деньги хранятся у неё дома.
В апреле 2023 года в семье появилась новая тема для разговоров. Стало известно, что родной отец Кристины — Михаил, сын Ольги Васильевны, — получил ранение в зоне проведения СВО, и ему положена выплата. По какой-то причине снова решили, что и эти деньги находятся у пенсионерки.
Поездка с тортом
В мае Андрей Суворов прилетел в Москву, чтобы подготовиться к задуманному заранее. Спустя некоторое время туда же прилетела и Кристина. Вечером 14 мая 2023 года 16-летняя девочка позвонила в дверь квартиры бабушки, держа в руках торт.
«Бабушка, конечно, удивилась. Но я сказала, что гостила у других бабушки с дедушкой (родителей мамы в Мытищах), вот решила заехать к ней», — рассказывала позже Кристина правоохранительным органам.
Ольга Васильевна впустила внучку, накормила борщом, расспрашивала про учёбу. Около десяти вечера они легли спать.
Однако, как позже выяснилось, не спал в ту ночь никто. Ольга Васильевна ушла в ванную, включила воду и позвонила гражданской супруге своего сына Михаила — Юлии.
«Она была очень удивлена приезду Кристины. До этого они общались только по телефону. Ольга Васильевна регулярно отправляла ей деньги и от себя лично, и от Миши, но складывалось ощущение, что мама Кристины Анна, да и сама девочка, с ними общаться не хотят», — вспоминала позже Юлия.
При этом пенсионерка была рада приезду внучки и даже надеялась уговорить её остаться в Подмосковье, поступить в колледж и начать новую жизнь при поддержке семьи.
Однако на самом деле цель визита внучки была совсем другой.
Ночь убийства
«Около полуночи я открыла дверь. Когда зашёл Андрей, показала ему, где спит бабушка. Сама закрылась в своей комнате», — рассказывала Кристина на следствии.
Услышав шум, она вышла и увидела, как Андрей Суворов душит Ольгу Васильевну на кровати.
«Она сопротивлялась, но ничего не могла сделать, потому что одна рука у неё была зажата у стены, вторую он прижал ногой к кровати», — вспоминала девочка.
Когда сопротивление прекратилось, на голову женщине надели пакет, замотали его скотчем, а тело завернули в ковер из коридора.
По словам Кристины, дальше по просьбе отчима она начала открывать шкафы и осматривать содержимое. Суворов принес из кладовки небольшой сейф, сумки и чемодан, велел складывать туда вещи. Девочка видела, как он забирал медали и документы. Затем он отправил её вниз — проверить, нет ли людей у подъезда.
«Я хотела сбежать, но вспомнила про маму и маленькую сестрёнку, которые остались дома», — объясняла Вера.
После этого тело и сумки погрузили в машину. Труп вывезли в сторону Воскресенска и утопили в водоёме, часть вещей выбросили по помойкам, остальные вместе с документами отправили домой посылкой. Мать купила билеты, и они вернулись обратно.
Деньги, которых не было
Ни крупных сумм, ни ожидаемых выплат в квартире не оказалось. Добычей стали 50 рублей, часы стоимостью около 100 тысяч рублей, медали и Орден Мужества, принадлежавший покойному мужу Ольги Васильевны, а также документы, которые позже сожгли.
Семейство рассчитывало, что пенсионерку долго не хватятся, но уже на следующий день родственники забили тревогу — от неё не пришло привычное утреннее сообщение с позитивной картинкой. Камеры видеонаблюдения помогли установить, кто выносил вещи ночью, затем нашли тело и вышли на подозреваемых. Всех фигурантов доставили в Московскую область на допрос.
Кто виноват?
На следствии и в суде началась череда противоречивых показаний. Анна и Кристина утверждали, что главным инициатором и исполнителем был Андрей Суворов.
«Он жёстко контролировал всех нас, применял физическое насилие. Мы боялись ему перечить», — говорила Анна.
По её словам, разговоры об убийстве звучали «по пьяной лавочке» и всерьёз она их не воспринимала. О цели поездки мужа и дочери в Егорьевск в марте 2023 года она якобы не знала. О самом убийстве, как утверждала Анна, она узнала уже после возвращения и не сообщила в полицию из страха за дочь и из-за угроз Суворова, который «обещал либо посадить, либо закопать в тайге».
Андрей Суворов настаивал на другой версии. По его словам, Анна ненавидела бывшую свекровь, а разговоры о деньгах становились всё навязчивее по мере ухудшения финансового положения.
«План убийства мы обсуждали втроём с Анной и Кристиной, я всегда говорил, что одному мне такое не провернуть», — заявил он в суде.
Также Суворов утверждал, что Кристина помогала ему, удерживая руки бабушки.
Приговор
До конца не ясно, какая из версий соответствует истине. Однако суд счёл вину Анны и Кристины доказанной. Следствие указывало на системную жажду денег: несколько лет назад Анна сообщила Ольге Васильевне о якобы проблемах с сердцем у Кристины. Пенсионерка тайно взяла кредит в 300 тысяч рублей, чтобы помочь внучке, но болезнь оказалась выдумкой. После ранения Михаила все вопросы Кристины касались исключительно денег — сколько получил и какие выплаты положены. При этом никто из подсудимых в последнее время стабильно не работал, семья жила в основном на помощь родителей Анны.
«С учётом мнения гособвинения Московский областной суд вынес обвинительный приговор по этому делу», — сообщили в региональной прокуратуре.
Мать и дочь признали виновными в убийстве, разбое с незаконным проникновением в жилище, хищении государственной награды и документов. Анну также осудили за вовлечение несовершеннолетней в совершение преступления.
Анну Боярову приговорили к 14 годам лишения свободы, Кристину — к 9 годам. Обе будут отбывать наказание в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении Андрея Суворова выделено в отдельное производство, приговор по нему в настоящее момент не оглашён.