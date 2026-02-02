Незнакомец купил ребёнку бургер и заманил в джип: в Петербурге четвёртые сутки разыскивают бесследно исчезнувшего мальчика
Санкт-Петербург уже несколько дней живёт в тревожном ожидании новостей о судьбе девятилетнего Паши Тифитулина, пропавшего после прогулки. Камеры зафиксировали мальчика в торговом центре, затем — на парковке рядом с белым внедорожником, после чего его след оборвался. Поиски идут четвёртые сутки, возбуждено уголовное дело, а вокруг исчезновения множатся тревожные детали — подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Пропажа ребёнка после катания на горке и начало поисков
Паша Тифитулин пропал 30 января около 17:00 в Красносельском районе Петербурга. Мальчик вышел из дома покататься на горке и не вернулся. С этого момента к поискам подключились более 200 волонтёров, полиция, поисково-спасательные службы и Следственный комитет.
Несмотря на масштабную операцию, местонахождение ребёнка до сих пор остаётся неизвестным. Поиски продолжаются круглосуточно.
Камеры, фастфуд и белый внедорожник
Как выяснили оперативники, первые зацепки появились после анализа записей с камер видеонаблюдения. По данным «КП-Петербург», мальчика заметили в крупном сетевом магазине в нескольких километрах от дома. Позже волонтёры подтвердили, что на видео действительно запечатлён ребёнок, похожий по приметам на Пашу.
Один из очевидцев рассказал, что видел момент общения мальчика с незнакомым мужчиной:
«Я работаю в соседнем магазине, когда начались поиски, поднял свои камеры и обнаружил мальчика. Он общался с мужчиной из белого внедорожника. Мужчина купил ему бургер в фастфуде, а потом Паша сел в его машину».
Очевидцы также сообщали, что ребёнок брал еду во «Вкусно и точка». После посадки в белый джип — предположительно Toyota — след мальчика потерялся.
Автомобиль обнаружили, но хозяин сбежал
Правоохранители смогли установить владельца автомобиля. По предварительным данным, машина принадлежит жителю деревни Яльгелево Ленинградской области. После исчезновения ребёнка у дома мужчины заметили сотрудников полиции и Следственного комитета, однако самого хозяина там не оказалось.
Соседи рассказали, что мужчина вёл себя странно и почти ни с кем не общался:
«Его зовут Пётр Жилкин, в поселке он почти ни с кем не общается, не состоит в чатах. Однажды у него просили предоставить записи с камер, а он не дал, что странно, ведь народ у нас дружный. 31-го января он помыл автомобиль, потом сел в другую машину и уехал в неизвестном направлении. Ворота во двор остались открытыми. Это всех удивило».
Другой сосед сообщил, что силовики пришли к нему глубокой ночью:
«Мне сказали, что пропавший мальчик уехал на этой машине, потом они пропали из поля зрения камер, затем Пётр уже один приехал домой. После нескольких часов ожидания в его дом зашли с обыском, но Петра там уже не было. Где он сейчас — неизвестно».
Источник в правоохранительных органах подтвердил, что мужчину разыскивают в связи с исчезновением ребёнка. Позднее появилась информация о задержании подозреваемого.
Также выяснилось, что белая Toyota, в которую сел девятилетний Паша, зарегистрирована на строительную компанию из Красного Села, где работал подозреваемый. Владелица конторы подтвердила, что Пётр Жилкин водил их белый внедорожник, и сразу бросила трубку. Также стало известно, что задержанный мог быть с женщиной.
Официальное заявление Следственного комитета
Следственные органы официально заявляют, что рассматривают все возможные версии произошедшего. При этом именно эпизод с белым внедорожником остаётся ключевым.
«Мы все версии рассматриваем, отрабатываем и вариант с владельцем внедорожника. Но след мальчика обрывается после общения с мужчиной, он сбежал, сейчас все силы направлены на задержание мужчины и поиск ребенка. Работа идет круглосуточно», — сообщили источники.
По имеющейся информации, предполагаемый фигурант работал в сфере строительства, редко публиковал что-то в соцсетях, интересовался в основном старыми новостями и темой коронавируса. Известно, что у него есть жена и дочь.
Новая версия: задержание подозреваемого в другом регионе
Позже появилась информация о задержании мужчины, которого называют предполагаемым похитителем. По данным источников, это Пётр Жилкин, родом из ЛНР. Сообщается, что на парковке гипермаркета «Лента» в Горелово он мог предлагать детям деньги, чтобы усадить их в машину.
Ранее мужчина якобы фигурировал в уголовных делах об угрозе убийством, краже и незаконном завладении автомобилем. Он также работал в строительстве и часто выезжал за границу — в том числе в Доминикану.
Петра задержали в соседнем регионе и уже везут обратно в Петербург. При этом ребёнка с ним не было.
«Не хочу идти домой»: что известно о самом Паше Тифитулине
Павлу Тифитулину 9 лет. Он худощавого телосложения, рост — около 122–124 сантиметров. В день исчезновения был одет в чёрную зимнюю куртку с красными вставками, чёрную шапку, бежевый шарф в чёрную клетку, тёмно-синие штаны с камуфляжными вставками на коленях. При себе у мальчика был чёрный рюкзак.
Паша из многодетной семьи. Его мать от общения со СМИ отказалась и, по данным журналистов, закрылась дома. Известно, что мальчик иногда подрабатывал, предлагая водителям помыть фары и номера на парковке того самого торгового центра, где его видели в последний раз.
Один из волонтёров рассказал о разговоре с друзьями ребёнка:
«Их слова ничем не подкреплены, но если кратко, то внутри семьи не все благополучно. Ребенок мог и сам сбежать. Но друзьям о планах побега он не говорил, однажды просто бросил фразу: “Не хочу идти домой”».
По словам волонтёра, такие дети часто остаются незамеченными взрослыми — до тех пор, пока не происходит трагедия.
Четвёртый день поисков и статья «Убийство»
Поиски Павла Тифитулина продолжаются уже четвёртый день. В операции задействованы волонтёры «ЛизаАлерт», полиция и следственные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Ребёнка продолжают искать, а каждая новая деталь — от записей камер до показаний очевидцев — становится частью сложной и тревожной картины, в которой пока больше вопросов, чем ответов.