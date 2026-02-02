Незнакомец купил ребёнку бургер и заманил в джип: в Петербурге четвёртые сутки разыскивают бесследно исчезнувшего мальчика

02 февраля 2026, 17:13

Фото: iStock/goodmoments

Санкт-Петербург уже несколько дней живёт в тревожном ожидании новостей о судьбе девятилетнего Паши Тифитулина, пропавшего после прогулки. Камеры зафиксировали мальчика в торговом центре, затем — на парковке рядом с белым внедорожником, после чего его след оборвался. Поиски идут четвёртые сутки, возбуждено уголовное дело, а вокруг исчезновения множатся тревожные детали — подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Пропажа ребёнка после катания на горке и начало поисков Камеры, фастфуд и белый внедорожник Автомобиль обнаружили, но хозяин сбежал Официальное заявление Следственного комитета Новая версия: задержание подозреваемого в другом регионе «Не хочу идти домой»: что известно о самом Паше Тифитулине Четвёртый день поисков и статья «Убийство»

Пропажа ребёнка после катания на горке и начало поисков

Фото: iStock/Fedorovekb

Камеры, фастфуд и белый внедорожник

«Я работаю в соседнем магазине, когда начались поиски, поднял свои камеры и обнаружил мальчика. Он общался с мужчиной из белого внедорожника. Мужчина купил ему бургер в фастфуде, а потом Паша сел в его машину».

Автомобиль обнаружили, но хозяин сбежал

Фото: iStock/xphotoz

«Его зовут Пётр Жилкин, в поселке он почти ни с кем не общается, не состоит в чатах. Однажды у него просили предоставить записи с камер, а он не дал, что странно, ведь народ у нас дружный. 31-го января он помыл автомобиль, потом сел в другую машину и уехал в неизвестном направлении. Ворота во двор остались открытыми. Это всех удивило».

Официальное заявление Следственного комитета

Фото: iStock/blinow61

«Мы все версии рассматриваем, отрабатываем и вариант с владельцем внедорожника. Но след мальчика обрывается после общения с мужчиной, он сбежал, сейчас все силы направлены на задержание мужчины и поиск ребенка. Работа идет круглосуточно», — сообщили источники.

Новая версия: задержание подозреваемого в другом регионе

«Не хочу идти домой»: что известно о самом Паше Тифитулине

Фото: iStock/Iana Pronicheva

«Их слова ничем не подкреплены, но если кратко, то внутри семьи не все благополучно. Ребенок мог и сам сбежать. Но друзьям о планах побега он не говорил, однажды просто бросил фразу: “Не хочу идти домой”».

Четвёртый день поисков и статья «Убийство»