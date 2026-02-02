Четыре подростка и один взрослый погибли в аварии в Красноярском крае
Четыре подростка и один взрослый погибли в аварии в Красноярском крае. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
На трассе «Сибирь» в районе 965 километра произошло трагическое ДТП. От грузовика Iveco отцепился прицеп с модульным домом, который вылетел на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус «Газель».
В результате аварии погибли трое: двое подростков в возрасте 16 и 17 лет и один взрослый. Ещё шесть человек получили травмы, двое детей находятся в тяжёлом состоянии. Всего в автобусе находилось 13 пассажиров.
Читайте также: