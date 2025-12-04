«Ни одной целой косточки не осталось»: водитель увидел 11-летнего ребёнка, разогнался до 85 км/ч и переехал его. Подробности трагедии
В конце мая 2025 года под Уфой трагически оборвалась жизнь 11-летнего Михаила (имя изменено). Его погубил местный житель, которому дали слишком мягкий, по мнению родственников ребёнка, приговор. Что произошло в небольшом башкирском селе, как семья перенесла утрату и каково итоговое решение суда – в материале «Радио 1».
Мать ушла из семьи, оставив троих детей отцу
Михаил родился и вырос в Баймакском районе и был младшим из трёх детей. Заботы по воспитанию ребят взяла на себя бабушка Рауза – мать их отца, который часто и надолго уезжал в командировки. Мама же ушла из семьи, когда мальчику было всего два года, оставив детей на бывшего мужа.
Ребёнок рос активным и послушным, хорошо учился в школе и очень любил бабушку с дедушкой. Минувшей весной Миша окончил пятый класс и с наступлением летних каникул отправился к родственникам в Шамонино. Там проживает двоюродный брат отца, с сыном которого мальчик катался на велосипеде. Однако в один роковой день это закончилось трагедией.
Смертельное ДТП
Мальчики, как всегда, катались на великах и выехали на соседнюю от дома улицу. Внезапно на дорогу выскочила KIA Spectra, за рулём которой находился Николай С. С ним ехали две женщины и ребёнок. По непонятным причинам, водитель решил разогнаться. Позднее судмедэкспертиза покажет, что машина сбила Михаила на скорости порядка 85 км/час. Николай был трезв и чётко видел едущих перед ним детей, но скорость сбавлять не стал, что привело к столкновению.
Брату Миши чудом удалось не попасть под колёса. После произошедшего он сразу же помчался домой и позвал взрослых. Опытный врач дядя Мунир, у которого гостил мальчик, пытался спасти племянника в первые минуты после трагедии. Однако всё было тщетно.
«Не осталось внутри ни одной целой косточки, ни одного целого органа...», – рассказала в беседе с KP.RU тётя мальчика Фания Исламова, тоже врач со стажем.
К моменту прибытия скорой помощи Михаил уже не дышал. Он не дожил до своего 12-летия всего месяц.
Семья не может принять потерю
Отец мальчика, его старший брат и сестра очень тяжело восприняли потерю Миши. Однако труднее всего принять утрату было бабушке Раузе, которая заменила ему мать. В первые дни после трагедии у её дома дежурила скорая, поскольку пенсионерка постоянно чувствовала боли в сердце.
«Когда мама узнала, я в телефоне услышала, как она кричала. Я никогда в жизни не слышала, чтобы она так кричала. Потом к ней несколько раз скорая приезжала, откачивали её. На похоронах она была в таком состоянии, что уже и меня не узнавала даже», – вспоминает Фания.
Приговор суда
Решением суда водителя Николая приговорили к двум годам исправительных работ с удержанием 10% доходов в казну. До судебных заседаний он не пытался связаться с семьёй мальчика, погибшего по его вине. Извинился перед его родственниками он лишь в суде, после чего выплатил компенсацию в один миллион рублей.
Такой приговор члены семьи посчитали слишком мягким, поэтому адвокаты запросили ужесточить наказание до тюремного заключения на четыре года. Это решение поддержала прокуратура Республики Башкортостан. 27 ноября, спустя почти полгода после аварии, Верховный суд региона оставил прежний приговор в силе. Тётя мальчика надеется оспорить это решение в Верховном суде России.