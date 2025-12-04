04 декабря 2025, 18:43

Фото: iStock/Motortion

В конце мая 2025 года под Уфой трагически оборвалась жизнь 11-летнего Михаила (имя изменено). Его погубил местный житель, которому дали слишком мягкий, по мнению родственников ребёнка, приговор. Что произошло в небольшом башкирском селе, как семья перенесла утрату и каково итоговое решение суда – в материале «Радио 1».





Содержание Мать ушла из семьи, оставив троих детей отцу ​Смертельное ДТП

Семья не может принять потерю Приговор суда

Мать ушла из семьи, оставив троих детей отцу

​Смертельное ДТП



Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

«Не осталось внутри ни одной целой косточки, ни одного целого органа...», – рассказала в беседе с KP.RU тётя мальчика Фания Исламова, тоже врач со стажем.

Семья не может принять потерю

«Когда мама узнала, я в телефоне услышала, как она кричала. Я никогда в жизни не слышала, чтобы она так кричала. Потом к ней несколько раз скорая приезжала, откачивали её. На похоронах она была в таком состоянии, что уже и меня не узнавала даже», – вспоминает Фания.

Фото: iStock/AMilkin

Приговор суда