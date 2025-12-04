Пытки в рехабе блогера Максима Антонова: почему Тимати, Niletto и Литвин рекламировали насилие? Пугающие подробности дела
4 декабря в СМИ распространилась информация о задержании в подмосковном Видном блогера и основателя элитного реабилитационного центра «Антонов PRO» Максима Антонова. Центр в соцсетях позиционировался как передовое пространство помощи зависимым, а его услуги рекламировали многие российские знаменитости. Однако выяснилось, что это место, где пациентов жестоко избивали, морили голодом и силой удерживали против воли. Подробнее о происходящих в рехабе ужасах читайте в материале «Радио 1».
Задержание, вскрывшее целую систему насилия
Поводом для рейда силовиков стало отчаянное обращение одного из постояльцев. 30 ноября он смог дозвониться родственникам и рассказал, что группа людей в рехабе подвергается жестокому обращению. После этого силовые структуры нагрянули в центр, задержали Антонова и персонал, а на месте обнаружили прямые свидетельства пыток.
Отмечается, что владельца центра задержали после прилёта из Таиланда, где он отдыхал вместе с женой Еленой Власовой – дочерью бывшего главы Владимирской области. Женщина также работала в рехабе в качестве психолога, уверяя, что специализируется на коррекции пищевого поведения и занятиях с трудными подростками.
Реклама у звёзд и история основателя
Имя «Антонов PRO» было хорошо известно в соцсетях благодаря агрессивному продвижению. Центр активно рекламировали Niletto, Тимати, Михаил Литвин, Птаха и ныне покойный Паша Техник. На официальном сайте утверждалось, что именно эти селебрити рекомендуют услуги рехаба.
Сам Антонов — 41-летний блогер и бывший наркозависимый. В своих публикациях он много рассказывал о прошлом: о зависимости, о многочисленных рехабах, которые он проходил, и даже о периодах, когда оказывался под следствием за грабёж и сбыт наркотиков. На фоне подобных признаний основатель позиционировал себя как человека, который «знает путь выздоровления» и способен вести других.
При этом Антонов активно поддерживал жёсткие методы «воспитания». Он публично оправдывал насилие в других реабилитационных центрах, включая скандально известное дело Анны Хоботовой, утверждая, что «обучение — не насилие».
Что происходило внутри «Антонов PRO»?
Версия о «комфортной» реабилитации оказалась фикцией. По данным следствия, в центре и его филиалах в Видном и Егорьевске пациентов удерживали силой, избивали, унижали и угрожали расправой. Людей заставляли подчиняться жесткому режиму, установленному сотрудниками, и не позволяли покидать территорию.
Один из пациентов за три месяца нахождения в рехабе похудел на 60 килограммов из-за постоянных голодовок и издевательств. Отец забрал 27-летнего сына избитым, в синяках по всему телу и исхудавшего до анорексии.
Блогеры-близнецы Кутовые лечились в центре задержанного бизнесмена Антонова
Пострадавшими оказались минимум четверо пациентов, но следователи полагают, что реальное число может быть больше. Все они приходили лечиться от алкогольной или наркотической зависимости, платя за курс от 50 до 80 тысяч рублей в месяц.
В рекламе центр обещал игровую комнату, приставки, тренажёры, караоке, пятиразовое питание и психологические сессии. В реальности — издевательства, которые родственники сравнивают с тюремным режимом.
Обнаруженные нарушения и уголовные дела
После подтверждения фактов насилия следственные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о незаконном лишении свободы и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Под стражу взяли восемь сотрудников «Антонов PRO», включая самого основателя. Мужчина находится на допросах, а работа центров приостановлена.
Интересно, что в 2024 году Министерство социальной защиты уже проводило проверку и не выявило нарушений. Несмотря на это, в рехабах продолжали применяться методы, которые следствие квалифицирует как пытки.
Прибыльный бизнес
Финансовые показатели проекта лишь подогревают вопросы. ООО «СЕРЦА» (Социальный Единый Реабилитационный Центр Аддиктологии), принадлежащее Антонову, за год увеличило выручку в десять раз — с 355 тысяч рублей в 2023 году до 7,6 миллиона в 2024-м.
Рост доходов совпал с расширением структуры, появлением филиалов и масштабной рекламной кампанией у блогеров. Но за картинкой «элитного рехаба» скрывалась система, построенная на страхе и насилии.
Что ждёт Антонова и его центр?
В настоящее время расследование продолжается. Следствие изучает жалобы родственников, показания постояльцев, изымает документацию и проверяет условия содержания в других филиалах, связанных с именем блогера.
В отношении Антонова возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы граждан. По ней ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Скандал вокруг «Антонов PRO» стал одним из крупнейших в сфере частных реабилитационных центров и вновь поднял вопрос о контроле подобных учреждений.
Пока Антонов и его сотрудники дают показания, а уголовные дела развиваются, семьи пострадавших надеются, что расследование поставит точку в практике «реабилитации через насилие», которая слишком долго действовала в тени.