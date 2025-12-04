04 декабря 2025, 15:18

Максим Антонов (фото: ВКонтакте @maksim_lvovih_a)

4 декабря в СМИ распространилась информация о задержании в подмосковном Видном блогера и основателя элитного реабилитационного центра «Антонов PRO» Максима Антонова. Центр в соцсетях позиционировался как передовое пространство помощи зависимым, а его услуги рекламировали многие российские знаменитости. Однако выяснилось, что это место, где пациентов жестоко избивали, морили голодом и силой удерживали против воли. Подробнее о происходящих в рехабе ужасах читайте в материале «Радио 1».





Содержание Задержание, вскрывшее целую систему насилия Реклама у звёзд и история основателя Что происходило внутри «Антонов PRO»? Обнаруженные нарушения и уголовные дела Прибыльный бизнес Что ждёт Антонова и его центр?

Задержание, вскрывшее целую систему насилия

Максим Антонов и Елена Власова (фото: ВКонтакте @

maksim_lvovih_a)

Реклама у звёзд и история основателя

Максим Антонов и Niletto (фото: кадр из видео ВКонтакте @

maksim_lvovih_a)

Что происходило внутри «Антонов PRO»?

Блогеры-близнецы Кутовые лечились в центре задержанного бизнесмена Антонова

Обнаруженные нарушения и уголовные дела

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span><span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>

Прибыльный бизнес

Что ждёт Антонова и его центр?