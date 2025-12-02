02 декабря 2025, 15:23

Сергей, Ирина и Арина Усольцевы (фото: Telegram @usoltseva_psy)

Таинственное исчезновение семьи Усольцевых – Сергея, его жены Ирины и их пятилетней дочери Арины – уже более двух месяцев остаётся одной из самых обсуждаемых тем. 28 сентября семья отправилась в непродолжительный поход к скале Буратинка в Красноярском крае. Несмотря на масштабную поисковую операцию, версия о несчастном случае начинает постепенно сменяться рассуждениями о возможном преднамеренном исчезновении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Непогода остановила поиски: стихия против спасателей

Ориентировочное место пропажи семьи Усольцевых (фото: Telegram @krksledkom)



«Следы, уверен, можно будет обнаружить не раньше мая, когда сойдёт снег».

Почему не помогли дроны: техника перед стеной тайги

Поиски семьи Усольцевых (фото: Telegram @lizaalert)



Версия о побеге: впервые озвученная гипотеза набирает популярность

Сергей, Ирина и Арина Усольцевы (фото: Telegram @usoltseva_psy)



«Могу предположить, что это было нужно Сергею, чтобы не возвращать взятые для завода кредиты. Их нужно было выплатить до 14 ноября. Усольцев был далеко не простой человек. Еще с конца 1990-х он плотно сотрудничал с Америкой», – подчеркнул Усольцев.

Роль Украины и «новые личности»: оценка адвоката Карабанова

«Как правило, все это обставляется как несчастные случаи. Заранее готовятся новые комплекты документов. Сейчас их активно продает Украина, потому что там, по сути, все документы уничтожены», – уточнил юрист.

Поиски семьи Усольцевых (фото: Telegram @lizaalert)

Поиски, вопросы и неопределённость