Смерть в Тайге или побег в США: новые подробности о пропаже семьи Усольцевых. Как в деле появились украинские беженцы?
Таинственное исчезновение семьи Усольцевых – Сергея, его жены Ирины и их пятилетней дочери Арины – уже более двух месяцев остаётся одной из самых обсуждаемых тем. 28 сентября семья отправилась в непродолжительный поход к скале Буратинка в Красноярском крае. Несмотря на масштабную поисковую операцию, версия о несчастном случае начинает постепенно сменяться рассуждениями о возможном преднамеренном исчезновении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Непогода остановила поиски: стихия против спасателей
В конце ноября ситуация в районе Кутурчинского Белогорья, где сосредоточены основные поиски, резко осложнилась. Синоптики и спасательные подразделения сообщили о резком ухудшении погоды: шквалистый ветер достигал 25 м/с, а дороги сковал мощный гололёд.
Для добровольцев и профессиональных спасателей, работающих в глухой горно-таёжной зоне, такие условия создают непосредственную угрозу жизни. Темпы операции пришлось сократить, а часть маршрутов — временно закрыть.
Волонтёр и альпинист Алексей Кулеш в беседе с aif.ru объяснил, что в таких условиях шансы заметить какие-либо следы исчезнувших минимальны:
«Следы, уверен, можно будет обнаружить не раньше мая, когда сойдёт снег».
По сути, наземная фаза поисков приостановлена до весны. Сейчас все надежды связаны с тем, что талыми водами будут вскрыты следы, находящиеся сейчас под снежным покровом.
Почему не помогли дроны: техника перед стеной тайги
С начала операции спасатели активно применяют беспилотники — самый эффективный инструмент для обследования больших и труднопроходимых участков. Но суровый рельеф и густая тайга вновь сыграли против поисковиков.
Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в комментарии тому же изданию отметил, что дроны в подобных условиях фактически теряют эффективность.
Он подчеркнул, что беспилотники прекрасно работают над открытыми пространствами — водоёмами, равнинами и крутыми обрывами. Но в тайге кроны деревьев формируют плотный зелёный «щит», который полностью закрывает обзор. Техника лишь подтвердила одно: на открытых участках Усольцевых нет. Если следы и существуют, они скрыты в глубине леса.
Версия о побеге: впервые озвученная гипотеза набирает популярность
Пока морозы парализовали дальнейшие поиски, в информационном пространстве стремительно распространилась криминальная версия: исчезновение могло быть инсценировкой. По мнению ряда экспертов, семья могла намеренно уйти «в тень», чтобы скрыться за рубежом.
Ключевую роль в этой теории играет 17-летний сын Сергея от второго брака — Матвей. После развода он вместе с матерью и её американским супругом переехал в США, в город Ричмонд, штат Вирджиния. По данным СМИ, юноша, сменивший имя, учится в престижной частной школе и при этом продолжает поддерживать контакт с отцом.
Криминалист Михаил Игнатов в интервью NEWS.ru выдвинул резонансное предположение: связь с сыном могла стать «мостиком» для побега по программе воссоединения семьи.
«Могу предположить, что это было нужно Сергею, чтобы не возвращать взятые для завода кредиты. Их нужно было выплатить до 14 ноября. Усольцев был далеко не простой человек. Еще с конца 1990-х он плотно сотрудничал с Америкой», – подчеркнул Усольцев.
По словам эксперта, теоретически семья могла пересечь границу через Казахстан или Монголию, используя поддельные документы, чтобы затем добраться до США.
Роль Украины и «новые личности»: оценка адвоката Карабанова
Адвокат Александр Карабанов дополнил эту версию ещё одной деталью — возможным участием украинской стороны в подготовке поддельных документов.
«Как правило, все это обставляется как несчастные случаи. Заранее готовятся новые комплекты документов. Сейчас их активно продает Украина, потому что там, по сути, все документы уничтожены», – уточнил юрист.
По его словам, схема могла выглядеть так: Усольцевых первоначально оформляют как украинских беженцев, а после выдают полный пакет бумаг, позволяющий вылететь в США в упрощённом порядке. Стоимость «комплекта личности», отметил Карабанов, сопоставима с ценой хорошего автомобиля.
Поиски, вопросы и неопределённость
Сегодня поисковая операция находится в вынужденной паузе, а следов семьи по-прежнему нет. Версии варьируются от трагического несчастного случая до тщательно подготовленного побега за границу.
Снег надёжно скрывает любую возможную улику, а специалисты сходятся в одном: до весны шансы найти что-либо крайне малы.
История Усольцевых остаётся одной из самых загадочных в Красноярском крае за последние годы — и каждое новое заявление экспертов вызывает лишь больше вопросов, чем ответов.