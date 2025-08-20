Никах, изнасилование и убийство: история молодоженов Алсу и Тимура из Татарстана, потрясшая целое село

20 августа 2025, 15:27

Алсу и Тимур (фото: (Фото: Instagram* / ___al__su_)

Свадьба, которая должна была стать началом счастливой семейной жизни, обернулась кровавой драмой. Две смерти, побег жениха и версии, в которые до сих пор не верят односельчане. Подробности страшной истории расскажет «Радио 1».





Содержание История любви Алсу и Тимура Жизнь после свадьбы Ночной кошмар в доме жениха Бегство и новые преступления Реакция села и слухи в сети Последнее прощание

История любви Алсу и Тимура

Жизнь после свадьбы

Ночной кошмар в доме жениха

(Фото: Instagram* / ___al__su_)



Бегство и новые преступления

Реакция села и слухи в сети

«Не скандалил, не хулиганил. Летом все свободное время занимался хозяйством. Они настолько друг друга любили, трудно даже думать, что человек мог пойти на такой шаг», — говорили местные жители.

«В связи с появившейся в ряде СМИ информацией о том, что подозреваемый в убийстве двух жительниц села Мелекес Тукаевского района, сам стал жертвой преступления и убийство совершено иными лицами, следственное управление СК России по Республике Татарстан вынуждено сообщить, что она не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

Последнее прощание

«Мы вас никогда не забудем, простите за слезы, дорогие», — простился брат жениха.

«Это сделал не мой сын, а кто-то другой, его просто подставили. Мой сын никогда бы не пошёл на такое, это не он!».