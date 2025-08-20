Никах, изнасилование и убийство: история молодоженов Алсу и Тимура из Татарстана, потрясшая целое село
Свадьба, которая должна была стать началом счастливой семейной жизни, обернулась кровавой драмой. Две смерти, побег жениха и версии, в которые до сих пор не верят односельчане. Подробности страшной истории расскажет «Радио 1».
История любви Алсу и Тимура21-летняя Алсу и 25-летний Тимур познакомились ещё в детстве — они жили в соседних сёлах Татарстана. Оба выросли в благополучных семьях и начали встречаться почти десять лет назад.
В 2017 году Тимура призвали в армию и он проходил службу на военно-морском флоте. Всё это время девушка его ждала. Однако именно тогда в его жизни произошла трагедия — от рака умерла мать. Потеря тяжело отразилась на парне, и он твёрдо решил создать крепкую семью. 11 июня 2021 года Тимур сделал предложение Алсу. Уже в июле пара заключила никах — религиозный брак по законам ислама. Официальную регистрацию планировали на январь 2022 года.
Жизнь после свадьбыМолодожёны жили в большом двухэтажном доме отца Тимура, который после смерти первой жены женился повторно. Параллельно Тимур строил собственный дом для будущей семьи. Близкие отмечали его серьёзные намерения и уверенность в том, что брак будет счастливым. Друзья и родственники не сомневались: Алсу и Тимур — идеальная пара. В соцсетях девушки десятки романтичных фотографий с подписью «Моя любовь, моя опора». Страница Тимура при этом оставалась закрытой от посторонних.
Ночной кошмар в доме женихаТрагедия произошла через два дня после свадьбы — в ночь на 23 января. Празднование всё ещё продолжалось в доме отца Тимура, но к вечеру большинство гостей разошлись. Молодожёны наконец остались наедине. Вдруг раздался крик. На него прибежала двоюродная сестра Алсу и увидела девушку мёртвой. Следствие установило, что её убил собственный муж.
Во время побега Тимур также лишил жизни свидетельницу происшествия, после чего взял из сейфа ружьё отца, сел в машину и скрылся.
Бегство и новые преступленияКак выяснили следователи, Тимур направился в Набережные Челны. Там он записался на сеанс массажа, после которого 46-летняя женщина заявила в полицию об изнасиловании. По её словам, клиент ударил её, она потеряла сознание, а придя в себя, обнаружила, что мужчина исчез. Утром 23 января тело Тимура нашли в его автомобиле на трассе М7 в сторону Казани. По предварительным данным, он был пьян.
Реакция села и слухи в сетиЖители родного села не могли поверить в случившееся. По словам односельчан, Тимур никогда не был замечен в скандалах и проводил свободное время за работой по хозяйству.
«Не скандалил, не хулиганил. Летом все свободное время занимался хозяйством. Они настолько друг друга любили, трудно даже думать, что человек мог пойти на такой шаг», — говорили местные жители.
В интернете стали появляться версии, что к трагедии могли быть причастны неизвестные лица. Следственный комитет Татарстана официально опроверг слухи.
«В связи с появившейся в ряде СМИ информацией о том, что подозреваемый в убийстве двух жительниц села Мелекес Тукаевского района, сам стал жертвой преступления и убийство совершено иными лицами, следственное управление СК России по Республике Татарстан вынуждено сообщить, что она не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.
Последнее прощаниеАлсу и Тимура похоронили в один день, но везли на кладбище в разных автомобилях.
«Мы вас никогда не забудем, простите за слезы, дорогие», — простился брат жениха.Спустя четыре дня после смерти сына его отец связался с журналистами.
«Это сделал не мой сын, а кто-то другой, его просто подставили. Мой сын никогда бы не пошёл на такое, это не он!».Следственный комитет опроверг эти заявления. Правоохранительные органы также представили новые доказательства: записи с камер наблюдения с соседнего участка подтверждают, что на момент совершения преступления в доме находились только трое — Тимур, Алсу и Сабрина. Еще одним ключевым доказательством стали отпечатки пальцев: на орудии убийства были обнаружены следы, принадлежащие исключительно Тимуру.
Расследование уголовного дела об убийстве было прекращено в связи со смертью главного подозреваемого.