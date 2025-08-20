Достижения.рф

Восемь человек пострадали при столкновении автомобилей в Коми

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Восемь человек получили травмы в результате аварии на трассе Усогорск — Глотово в Удорском районе Республики Коми. Об этом сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции региона.



По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и столкнулся с автомашиной ГАЗ. После удара УАЗ опрокинулся на проезжей части. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили восемь пассажирок УАЗ в возрасте от 14 до 62 лет.

На месте работали сотрудники экстренных служб. Ведётся проверка по факту аварии.

Ранее протоиерей из Сергиева Посада Георгий Узун стал жертвой дорожно-транспортного происшествия на трассе «Таврида» в Крыму. Информацию о гибели священнослужителя подтвердила его дочь.

Анастасия Чубина

