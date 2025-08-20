Восемь человек пострадали при столкновении автомобилей в Коми

20 августа 2025, 16:17

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Восемь человек получили травмы в результате аварии на трассе Усогорск — Глотово в Удорском районе Республики Коми. Об этом сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции региона.