Восемь человек пострадали при столкновении автомобилей в Коми
Восемь человек получили травмы в результате аварии на трассе Усогорск — Глотово в Удорском районе Республики Коми. Об этом сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и столкнулся с автомашиной ГАЗ. После удара УАЗ опрокинулся на проезжей части. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили восемь пассажирок УАЗ в возрасте от 14 до 62 лет.
На месте работали сотрудники экстренных служб. Ведётся проверка по факту аварии.
Ранее протоиерей из Сергиева Посада Георгий Узун стал жертвой дорожно-транспортного происшествия на трассе «Таврида» в Крыму. Информацию о гибели священнослужителя подтвердила его дочь.
Читайте также: