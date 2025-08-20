Стала встречаться с абьюзером и часто пропадать: 15-летнюю школьницу не могут отыскать пятые сутки

20 августа 2025, 15:38

В Петербурге пятый день ищут пропавшую 15-летнюю школьницу и ее парня

Фото: iStock/Diy1

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пятые сутки разыскивают 15-летнюю школьницу — она пропала вместе со своим возлюбленным. Как считает мать девочки, отношения в паре были напряженными и даже абьюзивными. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.





Сам 16-летний парень родом из Республики Коми — он рано переехал от родителей и начал зарабатывать. Долгое время он пытался завоевать сердце школьницы Леры, и вскоре старания оправдались. Однако в отношениях все шло негладко: были и ссоры, и расставания. В такие моменты парень прогуливался с новой пассией под окнами Леры, чтобы вызвать ее ревность. Еще несколько таких манипуляций — и влюбленные снова сошлись.



В это же время мать школьницы узнала, что ее дочь вместе с бойфрендом тайно купила билет на рейс в Москву. Женщина сразу же обратилась в полицию, и подросткам помешали сесть на самолет уже в аэропорту. Молодые люди пообещали больше так не поступать, но спустя некоторое время снова пропали. С разрешения родительницы они поехали к знакомым на дачу и внезапно перестали выходить на связь. Жених ненадолго прервал молчание и рассказал, что не знает, где находится Лера. Сама же девочка несколько дней не отписывается о своем состоянии и местонахождении.



Мать школьницы предполагает, что парень мог залезть в телефон ее дочери и контролировать переписки.

«Сам парень ранее активно постил в соцсети сомнительный контент о своем неравнодушии к препаратам», — отмечает источник.