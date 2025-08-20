Росгвардейцы задержали мужчину с крупной партией наркотиков на востоке Москвы

20 августа 2025, 16:30

Росгвардейцы задержали мужчину с крупной партией мефедрона на востоке Москвы

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве на востоке столицы пресекли распространение крупной партии наркотиков. На маршруте патрулирования они обратили внимание на подозрительного мужчину, который при появлении патрульного автомобиля занервничал и резко сменил направление движения.