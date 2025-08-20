Росгвардейцы задержали мужчину с крупной партией наркотиков на востоке Москвы
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве на востоке столицы пресекли распространение крупной партии наркотиков. На маршруте патрулирования они обратили внимание на подозрительного мужчину, который при появлении патрульного автомобиля занервничал и резко сменил направление движения.
Росгвардейцы решили установить его личность — им оказался 41‑летний житель Москвы. В ходе беседы подозреваемый признался в причастности к сбыту наркотиков и добровольно указал координаты подготовленных «закладок».
Мужчину задержали и доставили в отделение полиции, где вызвали следственно‑оперативную группу. По показаниям задержанного были изъяты 41 свёрток с неизвестным веществом; экспертиза установила, что в пакетиках находился N‑метилэфедрон.
