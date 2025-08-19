Достижения.рф

Никиту Ефремова задержали за финансирование ФБК*: чем он занимался до обвинений и что думает об аресте Дина Саева

Блогер и предприниматель Никита Ефремов (Фото: Telegram, @saevasenorita)

Основателя магазина одежды и обуви Никиту Ефремова подозревают в финансировании экстремистской деятельности — Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*. Блогера задержали, его увезли на допрос. С его биографией можно ознакомиться в материале «Радио 1».




Кто такой Никита Ефремов


Никита Ефремов известен как создатель одноимённого магазина кроссовок и одежды. Начиная с 2016 года он занимался перепродажей кроссовок YEEZY. Затем открыл свои магазины брендовых кроссовок в Москве и Петербурге. Среди его звёздных клиентов — Ольга Бузова, Егор Крид, Регина Тодоренко, Тимати, Баста, Джиган, Нурлан Сабуров и другие.

Скандал Ефремова с подделками


Осенью 2023 года в магазинах Ефремова в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Тогда речь шла о продаже поддельных кроссовок известных брендов. В торговых точках предпринимателя изъяли около пяти тысяч пар обуви после жалоб покупателей о продаже контрафакта.

Никита Ефремов и Дина Саева (Фото: Telegram, @saevasenorita)
После скандала Никита уехал в США, однако уже спустя несколько месяцев вновь вернулся к бизнесу. Он открыл торговую точку в престижном дубайском торговом центре, надеясь вывести бренд на новый уровень.

Отношения с Диной Саевой


Никита Ефремов начал встречаться с блогером Диной Саевой летом 2023 года. Сначала пара скрывала отношения от публики, а потом стала выходить в свет. В том году Саева хвасталась роскошными подарками от бойфренда и выкладывала совместные снимки. А несколько дней назад перед арестом Ефремова девушка опубликовала совместные фотографии с отдыха в Турции в личном блоге.

Задержание Никиты Ефремова


Никиту Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Турции. Поводом стало финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, который запрещён в России. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. Ему предъявили обвинение, сообщили в правоохранительных органах.

Никита Ефремов и Дина Саева (Фото: Telegram, @saevasenorita)
В качестве меры пресечения блогеру избрали запрет определенных действий. Сегодня суд отправил его под домашний арест. Дина Саева пока воздерживается от комментариев.

* признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ
** признаны иноагентами, внесены в реестр экстремистов и террористов
Анастасия Чубина

