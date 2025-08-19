Никиту Ефремова задержали за финансирование ФБК*: чем он занимался до обвинений и что думает об аресте Дина Саева
Основателя магазина одежды и обуви Никиту Ефремова подозревают в финансировании экстремистской деятельности — Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*. Блогера задержали, его увезли на допрос. С его биографией можно ознакомиться в материале «Радио 1».
Кто такой Никита Ефремов
Никита Ефремов известен как создатель одноимённого магазина кроссовок и одежды. Начиная с 2016 года он занимался перепродажей кроссовок YEEZY. Затем открыл свои магазины брендовых кроссовок в Москве и Петербурге. Среди его звёздных клиентов — Ольга Бузова, Егор Крид, Регина Тодоренко, Тимати, Баста, Джиган, Нурлан Сабуров и другие.
Скандал Ефремова с подделками
Осенью 2023 года в магазинах Ефремова в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Тогда речь шла о продаже поддельных кроссовок известных брендов. В торговых точках предпринимателя изъяли около пяти тысяч пар обуви после жалоб покупателей о продаже контрафакта.
После скандала Никита уехал в США, однако уже спустя несколько месяцев вновь вернулся к бизнесу. Он открыл торговую точку в престижном дубайском торговом центре, надеясь вывести бренд на новый уровень.
Отношения с Диной Саевой
Никита Ефремов начал встречаться с блогером Диной Саевой летом 2023 года. Сначала пара скрывала отношения от публики, а потом стала выходить в свет. В том году Саева хвасталась роскошными подарками от бойфренда и выкладывала совместные снимки. А несколько дней назад перед арестом Ефремова девушка опубликовала совместные фотографии с отдыха в Турции в личном блоге.
Задержание Никиты Ефремова
Никиту Ефремова задержали в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Турции. Поводом стало финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, который запрещён в России. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. Ему предъявили обвинение, сообщили в правоохранительных органах.
В качестве меры пресечения блогеру избрали запрет определенных действий. Сегодня суд отправил его под домашний арест. Дина Саева пока воздерживается от комментариев.
