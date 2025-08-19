В Петербурге ЛГБТ*-активистку задержали за сексуальные домогательства к ребёнку

19 августа 2025, 13:13

В Петербурге задержали активистку по подозрению в домогательствах к школьнице

Фото: Istock/chameleonseye

Жительницу Иваново задержали по подозрению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».