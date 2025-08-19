В Петербурге ЛГБТ*-активистку задержали за сексуальные домогательства к ребёнку
Жительницу Иваново задержали по подозрению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Женщина общалась с 12-летней школьницей из Приморского района Санкт-Петербурга в 2020–2021 годах в Telegramе. По версии правоохранительных органов, подозреваемая склоняла подростка к сексуальным действиям, а также угрожала распространением компрометирующей информации.
Ситуация стала известна после того, как потерпевшая, получившая психологическую травму, рассказала о случившемся родителям. Те обратились в полицию. Подозреваемую задержали в Иваново на рабочем месте и доставили в Петербург.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей инкриминируется статья о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней и грозит до 20 лет лишения свободы.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
