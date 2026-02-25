«Нормальный человек такого не сотворит»: парень убил жену и обезглавил её любовника. Подробности трагедии и слухи о секте
В августе 2012 года тихий белорусский Гродно оказался в центре истории, больше похожей на сценарий фильма ужасов. Двойное убийство, расчленение, слухи о секте и «трофей» в дорожной сумке – всё это оказалось реальностью для 22-летнего Павла Селюна. Подробности страшной трагедии – в материале «Радио 1».
Что говорят об убийце знакомые и соседи
В начале августа 2012 года Гродно напоминал растревоженный улей. Весть о страшной находке в квартире на улице Дзержинского распространялась со скоростью лесного пожара, обрастая самыми жуткими и невероятными слухами.
В центре этой истории оказался 22-летний Павел Селюн – тихий парень из провинциальной Вилейки. Он убил свою супругу и друга.
Когда новость дошла до его родного города, многие отказывались верить. Воспитательница детского сада вспоминала его образцовым ребенком:
«Он всегда был добрым, тихим и спокойным мальчиком, маму очень любил. У него хорошая память, я считала его умным ребенком. Нет, к психологу не обращались, зачем. С ним ведь никогда проблем не было».
В школе его описывали как замкнутого подростка, «белую ворону» среди сверстников. Знакомые семьи добавляли детали:
«Особо ни с кем не дружил, всегда ходил со своим братом-близнецом. Мать их частенько прибегала в школу, ругалась по поводу и без. Семья у парня была проблемная, отец сидел. А когда освободился, пожил с семьей год, да и ушел к другой женщине. Женщина осталась с двумя детьми. Не представляю, как она их поднимала. Но как-то выкрутилась и даже к поступлению в вуз подготовила», – рассказала Валентина в беседе с «Комсомольской правдой».
В маленьком городе сразу заговорили о «секте».
«Люди сплетничают, что этот парень в какой-то секте был. Нормальный человек такого не сотворит. Очень жалко убитых – это ж надо было додуматься до такого кошмара!» –сокрушались соседи.
«Она называла мою нежность соплями»: как складывалась семейная жизнь Павла Селюна
Однако действительность оказалась сложнее. Павел и его будущая жертва, 23-летний Алексей Утовко, познакомились в интернете. Их объединили тяжелая музыка и интерес к сатанизму. Алексей, окончивший художественный колледж, зарабатывал частными заказами в Гродно. Павел издавал андеграундный журнал, но работал грузчиком.
С Викторией Майковой, 21-летней жительницей Жлобина, он также познакомился в сети. Девушка училась в Гомеле, выступала вокалисткой в двух начинающих black-metal группах и занималась живописью.
В ноябре 2011 года пара поженилась, скрыв брак от родителей. Мать Павла узнала о свадьбе сына лишь после его ареста.
Семейная жизнь не сложилась. На допросах Селюн говорил:
«Она каждый день меня унижала. Я пытался проявлять к ней нежность, а она называла это соплями».
Незадолго до трагедии Павел попытался покончить с собой. Его спасли и отправили в психиатрическую клинику в Минске. Даже там, по его словам, он не нашел покоя.
«Ей было жаль, что я не довел задуманное до конца», – вспоминал слова жены Павел.
«Перед смертью склонилась над телом любовника»: измена и двойное убийство
3 августа 2012 года, выйдя из больницы, Павел позвонил супруге. Узнав, что она находится в компании Алексея, он отправился в Гродно. Как сообщало издание «Беларусь сегодня», дверь ему открыл обнаженный Утовко с полотенцем на бедрах.
Увидев разбросанные вещи жены, Селюн потерял контроль. Он уверял, что намеревался убить только Алексея, а смерть Виктории стала случайностью. Однако следствие восстановило иную картину:
«Еще живая супруга Селюна, увидев бездыханное тело Алексея, склонилась к нему, обняла и легла на его грудь. Разъяренный этой сценой Павел добил девушку», – отмечали следователи.
Тело Алексея преступник расчленил и выбросил в мусорный бак. Голову забрал с собой. С этим страшным «трофеем» он направился в сторону Вилейки, но 7 августа был задержан в поезде на станции в Волковыске.
Необычный мотив убийства
Следствие длилось почти год. Проверялась версия ритуального убийства, связанного с увлечением сатанизмом, однако эксперты ее опровергли.
На допросах Селюн производил странное впечатление:
«На допросе Павел Селюн вел себя очень спокойно, был согласен давать показания, да и в целом чувствовал себя хорошо, даже улыбался, будто ничего не произошло», – делились наблюдениями сыщики.
Он утверждал, что увлекается скандинавской мифологией и действовал как воин. Согласно его интерпретации древних верований, он «защитил честь супруги в честном поединке», а голову «поверженного врага» забрал с собой в качестве трофея.
Позже Павел пытался симулировать психическое расстройство, жаловался на голоса с 15 лет. Однако экспертиза признала его вменяемым.
Приговор суда и наказание
В июле 2013 года Гродненский областной суд вынес приговор. Павел Селюн был признан виновным в убийстве двух лиц по части 2 статьи 139 УК Беларуси.
«Учитывая исключительную опасность для общества данного преступления, суд согласился с доводами государственного обвинителя, просившего назначить убийце высшую меру наказания», – пояснял «Комсомольской правде» судья Гродненского областного суда Анатолий Заяц.
Осужденный подал кассацию в Верховный суд, затем написал прошение о помиловании на имя президента Александра Лукашенко и обратился в Комитет по правам человека ООН. Все обращения были отклонены.
18 апреля 2014 года приговор привели в исполнение. Адвокат узнала об этом случайно, придя на встречу с подзащитным.