В августе 2012 года тихий белорусский Гродно оказался в центре истории, больше похожей на сценарий фильма ужасов. Двойное убийство, расчленение, слухи о секте и «трофей» в дорожной сумке – всё это оказалось реальностью для 22-летнего Павла Селюна. Подробности страшной трагедии – в материале «Радио 1».





Содержание Что говорят об убийце знакомые и соседи «Она называла мою нежность соплями»: как складывалась семейная жизнь Павла Селюна «Перед смертью склонилась над телом любовника»: измена и двойное убийство Необычный мотив убийства Приговор суда и наказание

Что говорят об убийце знакомые и соседи

«Он всегда был добрым, тихим и спокойным мальчиком, маму очень любил. У него хорошая память, я считала его умным ребенком. Нет, к психологу не обращались, зачем. С ним ведь никогда проблем не было».

«Особо ни с кем не дружил, всегда ходил со своим братом-близнецом. Мать их частенько прибегала в школу, ругалась по поводу и без. Семья у парня была проблемная, отец сидел. А когда освободился, пожил с семьей год, да и ушел к другой женщине. Женщина осталась с двумя детьми. Не представляю, как она их поднимала. Но как-то выкрутилась и даже к поступлению в вуз подготовила», – рассказала Валентина в беседе с «Комсомольской правдой».

«Люди сплетничают, что этот парень в какой-то секте был. Нормальный человек такого не сотворит. Очень жалко убитых – это ж надо было додуматься до такого кошмара!» –сокрушались соседи.

«Она называла мою нежность соплями»: как складывалась семейная жизнь Павла Селюна

«Она каждый день меня унижала. Я пытался проявлять к ней нежность, а она называла это соплями».

«Ей было жаль, что я не довел задуманное до конца», – вспоминал слова жены Павел.

«Перед смертью склонилась над телом любовника»: измена и двойное убийство

«Еще живая супруга Селюна, увидев бездыханное тело Алексея, склонилась к нему, обняла и легла на его грудь. Разъяренный этой сценой Павел добил девушку», – отмечали следователи.

Необычный мотив убийства

«На допросе Павел Селюн вел себя очень спокойно, был согласен давать показания, да и в целом чувствовал себя хорошо, даже улыбался, будто ничего не произошло», – делились наблюдениями сыщики.

Приговор суда и наказание

«Учитывая исключительную опасность для общества данного преступления, суд согласился с доводами государственного обвинителя, просившего назначить убийце высшую меру наказания», – пояснял «Комсомольской правде» судья Гродненского областного суда Анатолий Заяц.