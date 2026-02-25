В Нижнем Тагиле мужчина сбежал из психбольницы и напал на полицейских

25 февраля 2026, 17:08

Фото: iStock/Pressmaster

В Нижнем Тагиле задержали пациента психиатрической больницы, который напал на сотрудников полиции. Суд освободил его от уголовной ответственности и назначил принудительное лечение.





Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе судов региона, было возбуждено уголовное дело по статьям 318 и 228 УК РФ. По версии следствия, 13 ноября 2025 года в Ленинском районе полицейские проводили оперативные мероприятия и остановили группу граждан для проверки документов. Один из мужчин оказал сопротивление, достал предмет, похожий на оружие, и ударил сотрудника. Позже выяснилось, что это был сигнальный пистолет. К тому же при задержании у него нашли наркотические вещества.



В ходе проверки установили, что мужчина страдает хроническим психическим заболеванием и ранее по решению суда его направили в специализированный стационар с интенсивным наблюдением. С сентября 2025 года он находился в федеральном розыске за побег из лечебного учреждения.



Эксперты пришли к выводу, что в момент произошедшего и в настоящее время он не может осознавать характер своих действий. Суд постановил освободить его от ответственности и направить на принудительное лечение в специализированный психиатрический стационар.

