Убийца привел спасателей к трупу пропавшей девочки

25 февраля 2026, 16:28

Убивший девочку «экстрасенс» в Индии сам привел спасателей к телу

Фото: istockphoto/undefined undefined

Индийский суд признал виновным Карамвира Сингха, который, выдавая себя за «экстрасенса», присоединился к поискам пропавшей девочки и сам привел людей к месту, где спрятал тело. Об этом сообщает Times of India.