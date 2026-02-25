Убийца привел спасателей к трупу пропавшей девочки
Индийский суд признал виновным Карамвира Сингха, который, выдавая себя за «экстрасенса», присоединился к поискам пропавшей девочки и сам привел людей к месту, где спрятал тело. Об этом сообщает Times of India.
По материалам следствия, ребенок исчез 2 января 2019 года. Вернувшись домой и не обнаружив дочь, отец начал поиски и вскоре встретил Сингха, предложившего помощь и заявившего о своих «особых способностях». На следующий день мужчина указал участок у железнодорожной линии Нарела — в заброшенном строении рядом со станцией нашли тело девочки.
Позже записи с камер наблюдения зафиксировали момент, когда обвиняемый выводит ребенка из кондитерской и направляется с ним в сторону железной дороги. После задержания Сингх показал полиции, где находятся предметы, важные для дела, экспертизы подтвердили их связь с преступлением.
Суд отверг версию защиты о «магическом» происхождении сведений о местонахождении тела, указав, что подобные заявления не имеют юридической значимости и не согласуются с логикой событий. Не принял суд и довод о том, что отец жертвы — «заинтересованный» свидетель. В решении отметили, что желание родителя добиться справедливости не является основанием сомневаться в его показаниях.
В результате суд пришел к выводу, что единственное разумное объяснение собранных доказательств указывает на виновность Карамвира Сингха.
