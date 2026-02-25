Подсыпал клофелин и забил молотком: маньяку из 90-х вынесли приговор через 33 года за убийство детей в Новый год
В Свердловской области суд вынес приговор Виктору Петриченко за убийство семи человек, совершённое в новогоднюю ночь 1993 года в Каменске-Уральском.
Как пишет «МК», тогда 20-летний мужчина познакомился на вокзале с компанией и напросился к ним в гости. В квартире он подсыпал взрослым клофелин, после чего забил их молотком. Затем тем же способом расправился с двумя подростками 12 и 13 лет, похитил имущество на 86 тысяч рублей и скрылся.
Расследование в 1993 году приостановили из-за отсутствия подозреваемого. К делу вернулись в 2024-м. Установить причастность Петриченко помогли современные экспертизы. В январе 2025 года его этапировали из Амурской области на Урал.
На суде подсудимый признал вину, а экспертиза подтвердила, что он вменяемый. Петриченко назначили 14 лет и 11 месяцев колонии строгого режима и обязали выплатить 10 млн рублей компенсации морального вреда.
