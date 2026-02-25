Подсыпал клофелин и забил молотком: маньяку из 90-х вынесли приговор через 33 года за убийство детей в Новый год

25 февраля 2026, 15:37

Маньяк Петриченко получил 14 лет через 33 года после убийства семи человек

Фото: istockphoto/Sheviakova kateryna

В Свердловской области суд вынес приговор Виктору Петриченко за убийство семи человек, совершённое в новогоднюю ночь 1993 года в Каменске-Уральском.