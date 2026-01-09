09 января 2026, 15:36

Фото: iStock/Dikuch

7 января военно-морские силы США захватили танкер «Маринера» в международных водах. Ордер на задержание судна выдал Федеральный суд Штатов. По версии Вашингтона, судно нарушило санкционный режим. Чуть позже американский десант захватил еще один танкер. Детали произошедшего — в материале «Радио 1».





Содержание Что известно о задержании танкера «Маринера» Экипаж судна «Маринера» будут судить В США считают, что захваченный танкер был фальшивым Реакция России на инцидент с «Маринерой» Трамп освободил двух россиян с танкера «Маринера»

Что известно о задержании танкера «Маринера»

Экипаж судна «Маринера» будут судить

«В отношении судна был вынесен судебный ордер на арест, распространяющийся и на экипаж, а значит, экипаж теперь может быть привлечен к ответственности за любые применимые нарушения федерального законодательства», — заявила Левитт на брифинге.

В США считают, что захваченный танкер был фальшивым

«Это был фальшивый российский нефтяной танкер. По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций», — пояснил Вэнс.

Реакция России на инцидент с «Маринерой»

«В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», — отметили в ведомстве.

Трамп освободил двух россиян с танкера «Маринера»

«В ответ на наше обращение президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера «Маринера», ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США», — сказала дипломат.