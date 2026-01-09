Новые подробности захвата США российского танкера «Маринера» в Северной Атлантике: причина, высадка десанта, комментарии России
7 января военно-морские силы США захватили танкер «Маринера» в международных водах. Ордер на задержание судна выдал Федеральный суд Штатов. По версии Вашингтона, судно нарушило санкционный режим. Чуть позже американский десант захватил еще один танкер. Детали произошедшего — в материале «Радио 1».
Что известно о задержании танкера «Маринера»
Танкер M/V «Bella-1», ныне известный как «Маринера», под российским флагом был захвачен вечером в среду, 7 января. Судно арестовали в Северной Атлантике после того, как его заметил патрульный катер береговой охраны США USCGC Munro. В момент захвата танкер находился примерно в 200-300 километрах к югу от Исландии и направлялся в Мурманск.
Минобороны Великобритании заявило, что по просьбе правительства США британские силы участвовали в операции по задержанию «Маринеры». Лондон предоставил разведывательную авиацию для наблюдения за судном и разрешил ВВС США использовать свои авиабазы.
Выяснилось, что США две недели следили за судном. Американские власти обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с транспортировкой венесуэльской нефти. Кроме того, военно-морские силы США задержали другой танкер — «София» — в Карибском море.
Экипаж судна «Маринера» будут судить
Экипаж танкера «Маринера» может быть перевезен в США для судебного разбирательства, если его заподозрят в участии в теневом флоте. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«В отношении судна был вынесен судебный ордер на арест, распространяющийся и на экипаж, а значит, экипаж теперь может быть привлечен к ответственности за любые применимые нарушения федерального законодательства», — заявила Левитт на брифинге.
По словам официального представителя, в отношении судна и его команды уже начато расследование в соответствии с законодательством США.
Позднее министр юстиции Пэм Бонди рассказала, что американские правоохранительные органы планируют привлечь экипаж к ответственности. Она отметила, что команда судна предпринимала отчаянные попытки избежать задержания, которое было связано с транспортировкой санкционных нефтепродуктов из Венесуэлы и Ирана.
В США считают, что захваченный танкер был фальшивым
«Маринера», задержанная американскими властями, выдавала себя за корабль под российским флагом, чтобы обойти санкции США. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Это был фальшивый российский нефтяной танкер. По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций», — пояснил Вэнс.
Реакция России на инцидент с «Маринерой»
Министерство транспорта Российской Федерации подтвердило, что около 15:00 мск 7 января военно-морские силы Соединённых Штатов осуществили захват судна «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что действия американских военных, произошедшие в открытом море, противоречат положениям Конвенции ООН по морскому праву, принятой в 1982 году.
«В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что судно получило временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря 2025 года.
Министерство иностранных дел России заявило, что следит за ситуацией на борту танкера. Учитывая, что среди членов экипажа есть граждане России, Москва потребовала от США обеспечить им достойное обращение, соблюдение их прав и интересов, а также способствовать их скорейшему возвращению. Россия направила запрос о правовом статусе задержанных и условиях их содержания на судне.
В МИД России подчеркнули, что захват судна «Маринера» является серьезным нарушением международного морского права. Там также напомнили, что США неоднократно получали информацию о принадлежности судна и его мирном характере.
Трамп освободил двух россиян с танкера «Маринера»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге, что США освободили двух россиян, находившихся на задержанном танкере «Маринера».
«В ответ на наше обращение президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера «Маринера», ранее задержанного американской стороной в ходе операции в Северной Атлантике. Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США», — сказала дипломат.
Захарова отметила, что в настоящее время активно решаются вопросы, направленные на ускоренное возвращение граждан на родину.