Выяснились детали смерти женщины, супруг которой исчез с двумя детьми

09 января 2026, 09:37

Daily Mail: В Британии муж убитой женщины признался в жестокой расправе

Фото: iStock/Chalabala

В английском городе Бертон-Латимер при странных обстоятельствах скончалась 32-летняя мать двоих детей Изабелла. В убийстве заподозрили ее 36-летнего мужа Пола Найта, который первоначально все отрицал. Об этом пишет Daily Mail.