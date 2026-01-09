Выяснились детали смерти женщины, супруг которой исчез с двумя детьми
В английском городе Бертон-Латимер при странных обстоятельствах скончалась 32-летняя мать двоих детей Изабелла. В убийстве заподозрили ее 36-летнего мужа Пола Найта, который первоначально все отрицал. Об этом пишет Daily Mail.
В первый день судебного разбирательства мужчина внезапно заявил, что задушил свою жену ночью, когда их дочери спали. Утром он собрал вещи, забрал детей и скрылся, оставив дочерей у своей матери под предлогом плохого самочувствия жены.
Через некоторое время Пол попытался свести счеты с жизнью, но потерпел неудачу. В результате он попал в аварию на парковке кафе, где его странное поведение привлекло внимание полиции.
Во время обыска в доме было найдено тело женщины. Соседи и родители Изабеллы сообщали о частых ссорах и ревности со стороны мужа. Близкие погибшей утверждали, что она была заботливой матерью, талантливой художницей и много работала, чтобы обеспечить своих детей. Мужчина, признавшийся в убийстве, работал менеджером по продажам в гончарной мастерской.
