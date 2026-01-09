Мужчину обвинили в похищении человеческих останков с кладбища

09 января 2026, 07:13

В США мужчину обвинили в похищении около ста человеческих останков с кладбища

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

Мужчину в США обвиняют в похищении человеческих останков с кладбища. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы.