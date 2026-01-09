Мужчину обвинили в похищении человеческих останков с кладбища
Мужчину в США обвиняют в похищении человеческих останков с кладбища. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы.
Преступника задержали при возвращении к автомобилю с ломом в руках и мешком, содержащим мумифицированные останки. В ходе обыска в доме, где проживал 34-летний подозреваемый, было обнаружено более 100 черепов, длинных костей, мумифицированных кистей, стоп и других фрагментов скелетов.
Задержанный признался следователям, что похитил около 30 комплектов человеческих останков, и указал на могилы, откуда он их извлек. Мужчине предъявлены обвинения в надругательстве над телами умерших, незаконном хранении краденого имущества, осквернении исторического захоронения, краже со взломом, а также в незаконном проникновении на защищенную территорию и хищении.
Читайте также: