Российские подростки жестоко избили мужчину в лифте из-за приставаний к девочке
В Воронеже трое подростков избили мужчину в лифте жилого дома. Затем они вытолкали его на улицу. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».
Конфликт произошёл в подъезде дома на улице Ключникова. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодые люди сначала вырвали входную дверь и разбили стекло.
После этого они вошли в здание и напали на мужчину в лифтовой кабине. Агрессоры угрожали пострадавшему ножом, стряхивали на него пепел и требовали перевести деньги. По предварительным сведениям, причиной конфликта стали личные мотивы.
Из разговоров на записи следует, что подростки обвинили мужчину в домогательствах к родственнице одного из них. После инцидента пострадавший оказался на улице в повреждённой одежде. Правоохранительные материалы проверяют обстоятельства произошедшего.
