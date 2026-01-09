Российские подростки жестоко избили мужчину в лифте из-за приставаний к девочке

09 января 2026, 14:17

Подростки в Воронеже избили мужчину в лифте после проникновения в подъезд

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

В Воронеже трое подростков избили мужчину в лифте жилого дома. Затем они вытолкали его на улицу. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».