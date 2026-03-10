Пенсионерка из Благовещенска отдала мошенникам 22 миллиона рублей

10 марта 2026, 12:55

Фото: iStock/ArtemSam

Жительница Благовещенска стала жертвой телефонных мошенников и потеряла более 22 миллионов рублей. По подозрению в участии в преступлении задержана одна из предполагаемых участниц схемы, сообщили в региональном управлении МВД России.