Пенсионерка из Благовещенска отдала мошенникам 22 миллиона рублей
Жительница Благовещенска стала жертвой телефонных мошенников и потеряла более 22 миллионов рублей. По подозрению в участии в преступлении задержана одна из предполагаемых участниц схемы, сообщили в региональном управлении МВД России.
По версии полиции, злоумышленники начали с звонка от человека, представившегося сотрудником службы доставки. Он убедил пенсионерку продиктовать код из СМС якобы для подтверждения переадресации посылки. После этого женщина получила уведомления о взломе её аккаунта на портале Госуслуги и оформлении доверенности на её имя.
Затем с ней связались неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности портала и специалистами Росфинмониторинг. Они убедили женщину, что для отмены доверенности необходимо «перевыпустить основной счёт» и перевести деньги на безопасное хранение.
В результате пенсионерка через мобильное приложение перевела более 12 миллионов рублей на счета мошенников. Ещё 10 миллионов рублей она передала наличными курьеру — деньги передавались двумя частями после условного пароля «ласточка в небе».
Оперативники установили, что за деньгами приезжала женщина 1959 года рождения из Москвы. Она прилетела в Благовещенск, остановилась в гостинице, а после передачи средств покинула регион. Позже подозреваемую задержали в другом городе.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование продолжается.
Читайте также: