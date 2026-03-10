В Красноярском крае годовалый ребёнок отравился уксусной кислотой
В посёлке Гремучий Красноярского края годовалый ребёнок попал в реанимацию после отравления уксусной кислотой. Об этом сообщает сообщество «ЧП Канск» во ВКонтакте.
Инцидент произошёл, когда мать отвлеклась на домашние дела. В этот момент малыш взял ёмкость с 70-процентным уксусом, после чего начал задыхаться и плакать. Ребёнка экстренно доставили в Богучанскую районную больницу с ожогом гортани, врачи оценили его состояние как стабильно тяжёлое.
В реанимации медики ввели пациента в искусственную кому. Позже бортом санавиации мальчика перевезли в Красноярск. Выяснилось, что уксусная кислота не попала в желудок, однако ребёнок получил ожог дыхательных путей парами вещества. На текущий момент врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное.
