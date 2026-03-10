Подмосковная юниорка завоевала медаль чемпионата Европы по ски-альпинизму
Воспитанница истринской спортшколы олимпийского резерва «Истина» Анастасия Пшеничная завоевала ещё одну награду на чемпионате Европы по ски-альпинизму среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Представительница Подмосковья заняла второе место в дисциплине «индивидуальная гонка».
«Победу в этой дисциплине одержала спортсменка из Испании, а третье место заняла юниорка из Польши», — отмечается в сообщении.В министерстве напомнили, что ранее на чемпионате Анастасия поднялась на высшую ступень пьедестала дисциплине «вертикальная гонка» и завоевала бронзу в смешанной эстафете в паре с россиянином Рустамом Елчяном.
Всего в соревнованиях приняли участие 124 спортсмена из 17 стран.