Няня из объявления накачивала наркотиками детей-инвалидов, отвозила их к парню-педофилу, а он их насиловал и снимал порно

Няня совершала ужасные преступления, насилуя детей-инвалидов и передавая их своему партнеру-педофилу. Когда правда вышла на поверхность, в её автомобиле были обнаружены шесть жестких дисков, содержащих миллионы часов видео с жестокими сценами сексуального насилия над детьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Няня из объявления
31-летняя Бриттни Мэй Лайон из Сан-Диего привлекала внимание родителей, рекламируя свои услуги няни через объявления в СМИ и социальных сетях. Она делала акцент на работе с детьми с особыми потребностями, обещая родителям курсы по развитию их наследников по весьма доступной цене. Никто не мог предположить, что вместо ожидаемого развития малыши окажутся жертвами насилия и растления. Истина всплыла на поверхность, когда одна из её подопечных — 7-летняя девочка — сумела рассказать родителям, что происходило на самом деле.
Накачивали наркотиками детей
Жертвами педофилов становились малыши в возрасте от трех до семи лет, включая детей с аутизмом и тех, кто не мог говорить. Подозреваемые использовали наркотики, чтобы контролировать своих жертв. Родители пострадавших в суде отметили, что Лайон злоупотребила их доверием. Они не могли и предположить, что «особые развивающие поездки», на которые она брала их детей, на самом деле скрывали под собой ужасные акты растления.
100 лет заключения
Бриттни Лион и Кабрера познакомились еще в старших классах школы. Сначала он уговорил ее тайно снимать своих одноклассниц в раздевалках, а затем убедил привести к нему домой детей, за которыми она присматривала. В итоге суд вынес жестокий приговор: Бриттни Лион получила 100 лет заключения. В преклонном возрасте у нее будет возможность выйти на свободу по условно-досрочному освобождению. Кабрера же был приговорен к восьми пожизненным срокам и дополнительным 300 годам лишения свободы без права на УДО.