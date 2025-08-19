Одиннадцатилетний школьник спас детей из горящего общежития в Екатеринбурге

19 августа 2025, 11:34

Фото: iStock/grafoto

В Екатеринбурге, на улице Братской, произошёл пожар в многоэтажном общежитии, из которого 11-летний мальчик помог эвакуироваться другим детям. Информацию подтвердил региональный портал Е1.ru.