Одиннадцатилетний школьник спас детей из горящего общежития в Екатеринбурге
В Екатеринбурге, на улице Братской, произошёл пожар в многоэтажном общежитии, из которого 11-летний мальчик помог эвакуироваться другим детям. Информацию подтвердил региональный портал Е1.ru.
Возгорание произошло на шестом этаже здания. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки во время использования зарядного устройства. В момент происшествия в комнате находились дети.
Юный герой, чьё имя пока не разглашается, оперативно сориентировался в опасной ситуации и вывел сверстников из горящего помещения. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные и спасатели.
По последним данным, жертв и пострадавших нет. Специалисты продолжают устанавливать точные причины возгорания и оценивать нанесённый ущерб.
