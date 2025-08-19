В Воронежской области обнаружили фермерское хозяйство с сотней рабов
В Воронежской области 100 человек попали в рабство на фермерском хозяйстве. Об этом сообщили в волонтерской организации «Движение Альтернатива».
В населённом пункте Подколодновка сто человек трудятся на полях и в парниках бесплатно. Когда волонтеры прибыли по заявкам, их не пустили на территорию фермы. Однако хозяева разрешили выйти тем, чьи имена назвали волонтеры.
Освобожденные Юрий и Алёна рассказали, что они приехали из Республики Беларусь. В мае им предложили поработать в течение месяца. Такая же ситуация произошла с Сергеем. Сначала он четыре месяца работал в Краснодарском крае, а затем был переведен в парники в Воронежской области. Еще один пострадавший, Олег, был привезен из Смоленской области в Краснодарский край для посева арбузов, а через три месяца его перевели в Воронежскую область.
Выяснилось, что хозяйством управляет женщина, ей помогают сыновья. Работники всегда находятся за ограждением, в магазин они могут выйти только в сопровождении старшего. Стоимость покупки не может превышать трех тысяч рублей. Людей кормят продуктами с истекшим сроком годности, а за попытки побега наказывают. Отмечается, что им обещают оплату труда и возвращение домой.
Волонтеры уже сообщили об этом инциденте сотрудникам полиции.
Читайте также: