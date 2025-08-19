В Ленобласти силовики вскрыли «Веселую ферму»
В Ленобласти силовики вскрыли «Веселую ферму», где двое мужчин создали нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.
Фигуранты — 36-летний мужчина и его 34-летний друг. Их задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело.
По данным, предоставленным сотрудниками правоохранительных органов, двое мужчин арендовали дом в садовом некоммерческом товариществе «Парнас», расположенном в Выборгском районе, и организовали там производство наркотиков. В двух комнатах находились канистры, бутылки, емкости, а также мешки с высушенной растительностью и упаковка с наркотиками в холодильнике.
Оперативники обнаружили и изъяли контейнеры и пакеты, содержащие неизвестные вещества, а также реактивы, колбы, весы, прекурсоры и другие предметы. Все найденные вещества были отправлены на экспертизу.
В результате экспертизы установлено, что вещества представляют собой марихуану, более 1,3 кг каннабиса и почти три кг конопли, а также 100 г мефедрона.
В ходе расследования в Курортном районе был обнаружен тайник, из которого изъяли ещё 50 граммов синтетического наркотического вещества.
Читайте также: