19 августа 2025, 12:05

В Ленобласти задержаны 2 мужчин, организовавших нарколабораторию в съемном доме

Фото: iStock/pashapixel

В Ленобласти силовики вскрыли «Веселую ферму», где двое мужчин создали нарколабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.