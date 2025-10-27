Облили кипятком за отказ мыть туалет: как полицейский-работорговец из Татарстана похищал людей и заставлял их работать на ферме
В Татарстане бывший оперативник Динар Гафиятов организовал незаконную схему принуждения людей к труду. Под видом задержаний он похищал мужчин и отвозил их на ферму своего отца, где заставлял работать без оплаты. Одним из пострадавших стал житель Нурлатского района Идрис Садыков. Его освобождение стало возможным благодаря настойчивости сестры, которая обратилась в полицию с заявлением о пропаже. О деталях расследования, ходе суда и вынесенном приговоре расскажет «Радио 1».
Схема принудительного трудаБывший оперативник Динар Гафиятов из Татарстана придумал схему, чтобы обеспечить помощь своему пожилому отцу, которому после инсульта требовалась поддержка в ведении большого хозяйства. Полицейский останавливал случайных мужчин на улицах, представлялся сотрудником правоохранительных органов и утверждал, что они подозреваются в совершении мелкого преступления. Задержанных он сажал в служебный автомобиль — и после этого люди бесследно исчезали.
Вместо участка Гафиятов отвозил их на семейную ферму, где заставлял работать без оплаты. За малейшее неповиновение — угрозы, избиения и издевательства. Одним из последних пленников стал 47-летний тракторист из Нурлатского района — Идрис Садыков.
«Дайте уйти домой»: как полицейский похитил трактористаИдриса Садыкова Гафиятов остановил под предлогом кражи из магазина. Оперативник доставил мужчину не в отделение, а в дом своего отца в селе Новое Дёмкино Аксубаевского района. Там начались его мучения. Попытки объяснить, что он ни в чём не виноват, ни к чему не привели.
«Я не буду работать! Дайте уйти домой!» — просил Садыков.В ответ полицейский избил его и пригрозил серьёзными последствиями, если тот попытается сбежать. Понимая, что сопротивление бесполезно, мужчина подчинился.
Рабство на ферме: «вскапывал огород, убирал навоз, кормил животных»Рабочий день Идриса на ферме начинался до рассвета и заканчивался глубокой ночью. В показаниях Садыков подробно описал, чем его заставляли заниматься: вскапывать огород и канаву, кормить животных, убирать за ними навоз.
Основной обязанностью мужчины была уборка хлева и сбор экскрементов — одна из самых тяжёлых форм физического труда. Помимо изнуряющих работ, Садыков подвергался регулярным побоям. Так продолжалось несколько недель.
«За отказ убирать экскременты животных его ударили несколько раз, а за отказ от очистки отходов из канализации облили кипятком руки, отчего на руках потерпевшего образовались ожоги II степени», — сообщал Следственный комитет России.
Исчезновение и поиски: сестра Идриса подняла тревогуКлючевую роль в спасении мужчины сыграла его сестра — Зухра Садыкова из Альметьевска. Приехав навестить брата в его дом в селе Чулпаново Нурлатского района, она обнаружила запертую дверь. Соседи рассказали, что не видели Идриса несколько дней и ничего не знают о его отъезде.
Встревоженная Зухра подала заявление в полицию о пропаже человека. Спустя некоторое время ей сообщили, что брат «нашёлся» и якобы «уехал к друзьям». Но время шло, а Идрис так и не появился. Женщина подала повторное заявление — и именно после этого с ней связался сам брат. Он коротко сказал: «Я дома».
Как полицейский инсценировал «возвращение» пропавшегоПозже выяснилось: когда Зухра впервые обратилась в полицию, Гафиятов испугался огласки. Чтобы замести следы, он привёз Садыкова в отделение и показал коллегам — живого и невредимого. Это позволило формально закрыть розыск. Именно тогда женщине сообщили, что ее брат нашелся.
После формального «осмотра» оперативник вновь увёз пленника на ферму. Так продолжалось до второго заявления сестры, когда Гафиятов понял, что подозрение усиливается. Он решил разыграть новую комбинацию: временно отпустил Садыкова, чтобы тот показался в деревне.
«Мне дали телефон, пополнили счет и оставили свои контакты. Сказали: "Походишь по деревне пару дней, покажешься людям, а 29 мая в четыре ждем на остановке"», — рассказывал позже Идрис.Встретившись с сестрой, он рассказал обо всём пережитом. Возмущённая Зухра немедленно подала новое заявление, уже с конкретными фактами. После этого Гафиятов окончательно избавился от своего пленника — вывез его к трассе и бросил недалеко от родного села.
Расследование и суд: полицейский, уверенный в безнаказанностиВ ходе следствия Идрис Садыков заявил, что Гафиятов не скрывал своей уверенности в безнаказанности. По его словам, оперативник прямо говорил, что Садыков не первый «работник» на их ферме, и хвастался «высокими связями».
Именно эти показания стали основанием для возбуждения уголовного дела против Гафиятова и его отца. Сам Садыков долго боялся обращаться в правоохранительные органы, опасаясь мести. Однако после поддержки сестры он решился.
Приговор: 5 лет колонии для бывшего оперативника24 декабря 2021 года суд вынес приговор по громкому делу. На скамье подсудимых — бывший оперативник Динар Гафиятов и его отец. Их признали виновными в незаконном лишении свободы и принуждении к труду.
МВД Татарстана провело служебную проверку, по итогам которой в декабре 2019 года Гафиятова уволили из органов внутренних дел. Изначально Аксубаевский районный суд назначил ему 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Но Верховный суд Татарстана отменил это решение и направил дело на пересмотр в Нурлатский районный суд.
После повторного рассмотрения наказание ужесточили: Динар Гафиятов получил 5 лет колонии общего режима. Отец осуждённого, из-за тяжёлого состояния здоровья, получил 4 года условно с испытательным сроком в пять лет.
Идрису Садыкову назначили компенсацию морального вреда — 150 тысяч рублей. Однако сам Садыков просил выплатить ему 1,2 млн руб.