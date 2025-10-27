Облили кипятком за отказ мыть туалет: как полицейский-работорговец из Татарстана похищал людей и заставлял их работать на ферме

27 октября 2025, 17:21

Фото: istockphoto / Juleta Martirosyan

В Татарстане бывший оперативник Динар Гафиятов организовал незаконную схему принуждения людей к труду. Под видом задержаний он похищал мужчин и отвозил их на ферму своего отца, где заставлял работать без оплаты. Одним из пострадавших стал житель Нурлатского района Идрис Садыков. Его освобождение стало возможным благодаря настойчивости сестры, которая обратилась в полицию с заявлением о пропаже. О деталях расследования, ходе суда и вынесенном приговоре ​расскажет «Радио 1».





Содержание Схема принудительного труда «Дайте уйти домой»: как полицейский похитил тракториста Рабство на ферме: «вскапывал огород, убирал навоз, кормил животных» Исчезновение и поиски: сестра Идриса подняла тревогу Как полицейский инсценировал «возвращение» пропавшего Расследование и суд: полицейский, уверенный в безнаказанности Приговор: 5 лет колонии для бывшего оперативника

Схема принудительного труда

«Дайте уйти домой»: как полицейский похитил тракториста

«Я не буду работать! Дайте уйти домой!» — просил Садыков.

Рабство на ферме: «вскапывал огород, убирал навоз, кормил животных»

«За отказ убирать экскременты животных его ударили несколько раз, а за отказ от очистки отходов из канализации облили кипятком руки, отчего на руках потерпевшего образовались ожоги II степени», — сообщал Следственный комитет России.

Исчезновение и поиски: сестра Идриса подняла тревогу

Идрис Садыков (фото: кадр из программы «ЧП»)



Как полицейский инсценировал «возвращение» пропавшего

«Мне дали телефон, пополнили счет и оставили свои контакты. Сказали: "Походишь по деревне пару дней, покажешься людям, а 29 мая в четыре ждем на остановке"», — рассказывал позже Идрис.

Расследование и суд: полицейский, уверенный в безнаказанности

Приговор: 5 лет колонии для бывшего оперативника