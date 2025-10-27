Сёстры Хачатурян встретились впервые за полгода на заседании суда
Сёстры Хачатурян встретились впервые за полгода на заседании суда по апелляции родственников их отца Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно судебным ограничениям, девушкам запрещено общаться не только с журналистами, но и между собой. Родственники по-прежнему не согласны с решением посмертно признать мужчину виновным в насилии над дочерьми.
В июле 2018 года тело 57-летнего бизнесмена с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в подъезде дома в Москве. Дочерей — 19-летнюю Кристину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию — задержали по подозрению в убийстве. На допросе они признали вину.
В ходе следствия сестры рассказали, что отец долгие годы подвергал их насилию и издевательствам. Психиатрическая экспертиза установила, что девушки страдали от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства.
