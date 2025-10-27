Бойцы ОМОН Росгвардии задержали более 370 мигрантов во время рейда в Москве
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
В Москве при содействии спецназа Росгвардии провели рейд по соблюдению миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Главного столичного управления ведомства.
Отмечается, что бойцы ОМОН «Авангард» оказали силовую поддержку коллегам из Следственного комитета России при проведении операции по контролю за соблюдением мигрантами законодательства РФ в одном из столичных хостелов.
Во время проведения рейда силовики задержали свыше 370 мигрантов и передали их полиции для оформления документов по факту нарушения правил пребывания на складах и производственных объектах города.
