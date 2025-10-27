В Краснодаре отец жестоко избил доставщика, наехавшего на его дочь во дворе
Разъярённый отец избил курьера на электровелосипеде, который случайно сбил его дочь во дворе в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Вся семья собралась на прогулку около дома. Однако за маленькой дочерью не уследили, и малышка выбежала на дорогу. Под крик матери «Стой!» курьер на полной скорости сбил ребёнка.
Мужчина на мопеде не увидел малыша, поскольку обзор перекрывал припаркованный автомобиль. Однако следующий удар не заставил долго себя ждать. Отец пострадавшей девочки набросился на курьера с кулаками жестоко избил его. Лишь после этого он уделил внимание плачущей дочери.
В итоге доставщик написал на мужчину заявление в полицию.
