Обрита, избита и изнасилована: Подростки три дня мучили одинокую бабушку в сельском доме, а 8-летняя девочка снимала всё на видео

В небольшом селе Городецкого района Нижегородской области произошла ужасная трагедия, шокировавшая местных жителей. Беззащитная пожилая женщина, живущая одна и часто просившая милостыню у местного магазина, стала жертвой жестоких издевательств со стороны троих подростков. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».
Подростки-изверги
Двое 13-летних мальчиков и 8-летняя девочка заметили пенсионерку и решили превратить её дом в площадку для своих садистских развлечений. В первый день они ворвались в её жилище, вооруженные бейсбольной битой, и начали целенаправленно ломать ей руки и ноги, чтобы она не могла сопротивляться или позвать на помощь.
Ужасные издевательства
После избиения подростки заперли старушку в доме и пообещали вернуться. На следующий день они принесли с собой бритву и обрили ей голову. Затем последовали новые избиения: бита снова пошла в ход, ломая рёбра и нанося тяжёлые травмы. В качестве дополнительного унижения они обсыпали женщину перьями, найденными где-то в доме и изнасиловали. Все эти зверства снимала на телефон 8-летняя девочка, младшая сестра одного из подростков.
Распространение видео
Подростки не только били и унижали женщину, но и наслаждались своей властью, хвастаясь отснятыми видео перед одноклассниками. Более 50 роликов, запечатлевших страдания пенсионерки, разлетелись по чатам, словно трофеи. Жертва, запертая в собственном доме, не могла ни кричать, ни бежать.
Обнаружение истязаний
Несколько дней никто не замечал, что старушка пропала. Её отсутствие у магазина не вызывало подозрений, пока видео с издевательствами не попало к одному из родителей. Кадры, на которых подростки жестоко избивают беззащитную женщину и издеваются над ней, потрясли взрослого, он забил тревогу.
Ужасающая картина
Жители села, узнав о случившемся, бросились к дому пенсионерки. Картина была ужасающей: женщина лежала на полу, вся в синяках, с переломанными конечностями и следами унижений. Она едва дышала, но была жива. Соседи немедленно вызвали скорую помощь и полицию.
Борьба за жизнь
Медики доставили пострадавшую в реанимацию, где врачи начали борьбу за её жизнь. У неё диагностировали множественные переломы рук, ног, рёбер и серьёзные повреждения внутренних органов.
Ответственность подростков
Один из подростков, 13-летний парень, которого считают главным зачинщиком, был задержан. Двое других, включая 8-летнюю девочку, остались дома, но их семья попала под пристальное внимание органов опеки. Следователи начали расследование для установления всех обстоятельств дела и степени вины каждого участника.
Социальные проблемы
Семья подростков уже давно находилась в поле зрения социальных служб. Мать детей уехала из региона, оставив их на попечении тёти, которая не была их законным опекуном. Теперь органы опеки рассматривают вопрос о лишении родительских прав.
Судьба пострадавшей
Пострадавшая пенсионерка, чьё имя пока не разглашается, сейчас находится в реанимации. После лечения ей предстоит пройти экспертизу для определения степени вреда здоровью. Соседи вспоминают, как она рассказывала о своей молодости. Одиночество и беззащитность женщины сделали её лёгкой мишенью для подростков, которые не осознавали всей тяжести своих действий.