Питерский любовник попал на операционный стол после увлечения секс-игрушками
В Санкт-Петербурге врачи оказали помощь 40-летнему местному жителю, который поступил в больницу с инородным телом в прямой кишке. Подробности сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент стал следствием экспериментов во время интимной близости. Мужчина и его партнёрша не смогли самостоятельно извлечь предмет после секс-игр. Это вынудило их обратиться за медицинской помощью.
Медики госпитализировали пациента, провели осмотр и подтвердили диагноз «инородное тело прямой кишки». Хирурги оперативно выполнили все необходимые манипуляции и успешно извлекли предмет. Состояние мужчины стабилизировали, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним об инциденте в Татарстане, где мужчина два года преследовал бывшую девушку ради секса.
Читайте также: