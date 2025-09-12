Питерский любовник попал на операционный стол после увлечения секс-игрушками

12 сентября 2025, 17:32

Петербуржец попал в больницу с инородным телом после интимных игр

Фото: Istock/Evgeniya Markina

В Санкт-Петербурге врачи оказали помощь 40-летнему местному жителю, который поступил в больницу с инородным телом в прямой кишке. Подробности сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».