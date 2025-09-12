Чемпиона Москвы по каратэ ранили заточкой на МКАД при попытке помочь водителю
Чемпиона Москвы по каратэ Романа Маркина ранили на МКАД. Об этом сообщает МК.RU.
Инцидент произошёл на пересечении кольцевой автодороги с Каширским шоссе. Спортсмен увидел на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией и остановился, чтобы помочь. В стоявшей машине находились водитель и пассажир.
В то время, как Маркин помогал водителю, пассажир проник в его автомобиль и похитил сумку. Когда каратист это заметил, злоумышленник применил заточку и нанёс ему ранение. Пострадавший нейтрализовал нападавшего, затем сел в свою машину, доехал до дома и вызвал скорую помощь. Маркина госпитализировали. Полиция разыскивает злоумышленников.
Ранее сообщалось об инциденте в Петербурге, где мигрант жестоко избил пенсионерку-следователя.
Читайте также: