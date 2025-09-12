Чемпиона Москвы по каратэ ранили заточкой на МКАД при попытке помочь водителю

12 сентября 2025, 16:22

На МКАД чемпиона Москвы по каратэ Романа Маркина ранили и ограбили

Фото: Istock/Preeti M

Чемпиона Москвы по каратэ Романа Маркина ранили на МКАД. Об этом сообщает МК.RU.