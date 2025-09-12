Достижения.рф

Чемпиона Москвы по каратэ ранили заточкой на МКАД при попытке помочь водителю

Фото: Istock/Preeti M

Чемпиона Москвы по каратэ Романа Маркина ранили на МКАД. Об этом сообщает МК.RU.



Инцидент произошёл на пересечении кольцевой автодороги с Каширским шоссе. Спортсмен увидел на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией и остановился, чтобы помочь. В стоявшей машине находились водитель и пассажир.

В то время, как Маркин помогал водителю, пассажир проник в его автомобиль и похитил сумку. Когда каратист это заметил, злоумышленник применил заточку и нанёс ему ранение. Пострадавший нейтрализовал нападавшего, затем сел в свою машину, доехал до дома и вызвал скорую помощь. Маркина госпитализировали. Полиция разыскивает злоумышленников.

Ольга Щелокова

