Достижения.рф

Раскрыта личность подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

NYP: предполагаемым убийцей Кирка является 22-летний житель Юты
Фото: iStock/BrianAJackson

Раскрыта личность подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка — это 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на источники.



Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемого в убийстве Чарли Кирка передали властям его близкие. Позже американский лидер уточнил, что информацию предоставил отец преступника через «министра, связанного с правоохранительными органами».

В материале издания говорится, что мужчина удерживал сына до приезда полиции.

Ранее власти штата Юта сообщили, что будут добиваться смертной казни для злоумышленника. На этой же мере настаивает и Трамп.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0