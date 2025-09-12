Раскрыта личность подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
Раскрыта личность подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка — это 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп заявил, что подозреваемого в убийстве Чарли Кирка передали властям его близкие. Позже американский лидер уточнил, что информацию предоставил отец преступника через «министра, связанного с правоохранительными органами».
В материале издания говорится, что мужчина удерживал сына до приезда полиции.
Ранее власти штата Юта сообщили, что будут добиваться смертной казни для злоумышленника. На этой же мере настаивает и Трамп.
