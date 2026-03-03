Обвинившая режиссера Розовского в изнасиловании актриса попала в сексуальное рабство. Детали и громкое признание о проституции
Актриса и певица Фатима Абаскулиева, ранее обвинившая режиссёра Марка Розовского в изнасиловании, заявила, что ее хотят похитить для сексуального рабства в Китае. Опасаясь за свою безопасность, женщина обратилась за помощью к своим друзьям и телеведущему Андрею Малахову. Подробнее о загадочном деле читайте в материале «Радио 1».
История выпуска
42-летняя актриса Фатима Абаскулиева обратилась за помощью в редакцию программы «Малахов». В своём письме она сообщила, что находится в Китае, где её хотят вывезти в лес.
По словам Фатимы, она отправилась в Китай по контракту, надеясь на участие в гастролях, съёмках и знакомствах с влиятельными личностями. Однако её ожидания не оправдались: она столкнулась с ситуацией, которую квалифицировала как сексуальное рабство. Это вызвало у неё серьёзный нервный срыв.
Фатима связывает свои нынешние проблемы с громким скандалом, который произошёл восемь лет назад. Тогда она обвинила театрального режиссёра Марка Розовского в домогательствах и насилии. Общественность разделилась на два лагеря: одни называли её заявление «дешёвым спектаклем ради хайпа» и не верили ей, другие же выражали поддержку. Впоследствии выяснилось, что между Фатимой и Розовским действительно была близость, что разрушило её карьеру и психическое здоровье.
Рассказ Фатимы Абаскулиевой
Фатима Абаскулиева, победительница конкурса «Мисс Азербайджан» 1998 года, в настоящее время занимается музыкальной карьерой. 11 февраля 2026 года она прибыла в Гуанчжоу по приглашению менеджера Михаила для выступлений в клубах с её музыкальной программой. До этого момента Фатима не была знакома с Михаилом и не подписывала никаких соглашений относительно этой поездки.
В первый день по прибытии в отель Абаскулиевой не предоставили никакой информации о концертной деятельности. В течение следующих четырёх дней она встречалась с арт-директорами различных заведений в лобби отеля для обсуждения деталей. Спустя некоторое время после этих встреч женщина связалась с Михаилом, выразив своё недовольство отсутствием выступлений и работы. В ответ на это мужчина предложил ей переехать в другой город в Китае.
В этом новом городе певица вновь встретилась с арт-директором, но уже в своём номере для очередного разговора. Фатима начала подозревать неладное и опасаться, что её могут использовать в целях сексуального рабства. Она выразила тревогу за свою жизнь и попросила о помощи.
В ходе передачи стало известно, что Абаскулиева утверждала, будто мать применяла к ней физическое насилие и причиняла душевную боль.
Позиция экспертов студии
Эксперты студии выразили сомнения в правдивости истории Фатимы, предположив, что её рассказ может быть попыткой привлечь внимание к себе. Они отметили, что Китай считается одной из самых безопасных стран, где за подобные преступления предусмотрены строгие наказания, включая пожизненное заключение.
Кроме того, участников программы насторожило поведение Абаскулиевой во время интервью: она начала оскорблять экспертов за недоверие к её словам и даже назвала журналиста программы, который сопровождал её в Россию, алкоголиком.
Шокирующее признание Фатимы Абаскулиевой
Журналист Сергей Сейско снял на скрытую камеру признание Фатимы о том, что она занимается проституцией. Женщина объяснила, что вынуждена была пойти на этот шаг из-за отсутствия средств к существованию и невозможности найти работу. Абаскулиева пояснила, что начала заниматься проституцией в возрасте 21 года, чтобы иметь возможность оплачивать свое обучение в институте.
Итоги программы
Эксперты студии настоятельно рекомендовали Фатиме Абаскулиевой изменить свои взгляды на жизнь и начать всё сначала, выбрав достойную профессию.