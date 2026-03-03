03 марта 2026, 13:36

Фатима Абаскулиева (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Актриса и певица Фатима Абаскулиева, ранее обвинившая режиссёра Марка Розовского в изнасиловании, заявила, что ее хотят похитить для сексуального рабства в Китае. Опасаясь за свою безопасность, женщина обратилась за помощью к своим друзьям и телеведущему Андрею Малахову. Подробнее о загадочном деле читайте в материале «Радио 1».





Содержание История выпуска Рассказ Фатимы Абаскулиевой Позиция экспертов студии Шокирующее признание Фатимы Абаскулиевой Итоги программы

