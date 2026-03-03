Украинский куратор дистанционно подорвал исполнителя теракта в Екатеринбурге

03 марта 2026, 10:49

ФСБ: куратор с Украины удаленно подорвал агента при задержании в Екатеринбурге

Фото: iStock/Grigorenko

Сотрудники ФСБ в Екатеринбурге предотвратили теракт в отношении руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.