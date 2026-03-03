Украинский куратор дистанционно подорвал исполнителя теракта в Екатеринбурге
Сотрудники ФСБ в Екатеринбурге предотвратили теракт в отношении руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
Преступление планировал совершить гражданин России 1985 года рождения. Он действовал по заданию украинских спецслужб. По информации ФСБ, мужчина получил фальшивый паспорт, данные о месте жительства топ-менеджера и два взрывных устройства для подрыва автомобиля жертвы.
Во время задержания украинский куратор дистанционно подорвал одно из устройств, в результате чего злоумышленник погиб. Среди сотрудников ФСБ и местных жителей никто не пострадал.
