Неадекват пытался прорваться в детский сад в Санкт-Петербурге
Мужчина пытался прорваться в детский сад в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
По словам свидетелей, нарушитель, по всей видимости, находился под воздействием наркотических веществ и проявлял агрессию, сопровождая свои действия нецензурной лексикой. Родители воспитанников сообщили, что в детском саду не соблюдаются должные меры безопасности.
По их словам, для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам Росгвардии. В результате нарушителя доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств его действий.
Ранее сообщалось, что в Петербурге врачи спасли пальцы младенцу, пострадавшему от электромясорубки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: