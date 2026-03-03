Россиянка в инвалидном кресле пожаловалась на унижения в аэропорту Стамбула
Пассажирка с ограниченными возможностями столкнулась с проблемами в аэропорту Стамбула во время пересадки. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл с Екатериной Комлевой, имеющей вторую группу инвалидности.
Екатерина заранее уведомила Turkish Airlines о необходимости сопровождения. Сотрудник встретил женщину, довёз до зоны ожидания у выхода на посадку и ушёл, заявив, что дальше помогать не обязан. Пассажирка просила довезти её до туалета и кафе, но персонал отказал, предложив «встать и пойти».
Выезжать за ограждение на коляске компания запретила. Комлевой пришлось самой идти за чемоданом, из-за чего она получила новые травмы ступней. Авиакомпания отклонила жалобу и не выплатила компенсацию, заявив, что сотрудники действовали по стандартам. Теперь Екатерина намерена добиваться справедливости.
Ранее стало известно, что застрявшей в Южной Корее из-за инсульта пенсионерке из РФ отказывают в эвакуации.
Читайте также: