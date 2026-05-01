«Очень любила»: задушила двоих мужей с разницей в десять лет. Дело Ирины Сидоренко, подробности трагедии в Волгоградской области
Вечер 27 июля 2014 года в поселке Городище под Волгоградом проходил спокойно и не предвещал трагедии. 40-летняя Ирина и ее 50-летний супруг Андрей Сидоренко принимали гостей. Однако, как позже установили следователи, именно в этот день бытовой конфликт перерос в убийство: женщина, ранее уже отбывавшая наказание за убийство первого мужа, вновь совершила преступление. На этот раз жертвой стал человек, которого она называла любовью всей жизни. Подробнее — в материале «Радио 1».
Задержание и первые показанияСпустя трое суток после задержания, находясь под стражей в ожидании избрания меры пресечения, Ирина не сдерживала эмоций. Она плакала навзрыд, осознавая тяжесть ситуации: если ранее суд учел смягчающие обстоятельства, то теперь их не ожидалось. Перспектива нового срока выглядела значительно более суровой. От общения с прессой она отказывалась, однако на вопрос о чувствах к мужу ответила коротко: «Очень любила».
Имя Ирины Сидоренко на тот момент уже было известно правоохранительным органам. За внешней хрупкостью скрывалась рецидивистка. История приобрела трагический оттенок: мужчина простил женщине убийство другого человека, ждал ее два десятилетия, но в итоге сам стал жертвой.
Первая любовь: начало истории в 1990-хЧтобы понять причины произошедшего, журналисты обратились к событиям начала 1990-х годов. В 1991 году, когда еще существовал СССР, Ирина Федорова работала продавцом в киоске на остановке «Мясокомбинат» в Волгограде.
В этот период сержант патрульно-постовой службы Андрей Сидоренко стал регулярно посещать торговую точку. Сначала он заходил за покупками, затем — под предлогом проверок, а вскоре начал открыто проявлять интерес к девушке. Между ними завязались отношения.
Однако вскоре появился еще один претендент — солдат срочной службы Иван Шуст, уроженец Алтайского края. По воспоминаниям знакомых, он отличался прямотой и серьезными намерениями, сразу предлагал брак. Ирина сделала выбор в его пользу. Андрей остался в стороне, а девушка уехала за Иваном в село Сергеевка.
Молодая семья обосновалась на Алтае. Иван поступил на службу в милицию — примечательно, что он выбрал ту же профессию, что и прежний поклонник Ирины. В 1991 году у супругов родилась дочь Оксана. Спустя 13 лет совместной жизни, в 2004 году, произошло первое убийство: Ирина задушила мужа.
Первое преступление: ревность и насилиеЖурналисты связались с жителями Сергеевки, а также с бывшими сотрудниками следственных органов и родственниками погибшего. Все они хорошо помнили ту историю. Обстоятельства преступления во многом совпали с событиями 2014 года. В день трагедии супруги находились дома вдвоем, к ним заходил сосед, они употребляли алкоголь. После его ухода, по версии следствия, Иван приревновал жену.
Следователь прокуратуры Кулундинского района Алтайского края Владимир Сидоренко, занимавшийся этим делом, рассказывал: на допросе Ирина призналась, что в ходе ссоры пригрозила мужу удушением. Тот не воспринял угрозу всерьез.
Женщина взяла ремень и затянула его на шее супруга. После этого она уничтожила орудие преступления, закрыла дом, забрала дочь и уехала в поселок Злотополь, где ее впоследствии задержали. Ирина не отрицала вину и сразу созналась в содеянном. Экспертиза признала ее вменяемой.
Реакция родственников и мнение односельчанСемья погибшего не смогла смириться с утратой. Мать Ивана Шуста открыто выражала ненависть к бывшей невестке.
«Будь она трижды проклята! Таких нужно пожизненно сажать! Такого парня по пьянке погубила. 10 лет прошло, а я до сих пор плачу. Курящая, гулящая, пьющая! Таскалась по всем дворам, мы то и дело ее по хуторам искали», — говорила она.
При этом жители села высказывали более сдержанные оценки. Соседи отмечали, что Ирина рано вышла замуж, не имела образования, работала дояркой, затем полностью посвятила себя семье. Иван, по их словам, злоупотреблял алкоголем и мог применять физическое насилие. Женщина регулярно появлялась с синяками, однако в правоохранительные органы не обращалась.
«Когда Ивана нашли мертвым, у нас в селе куча версий была. Думали, может, к соседу приревновал и тот его убил. Или водки опился, или отравился суррогатом. Но потом Ирина сама призналась», — говорили они.
Череда браков и семейных конфликтовЗапутаться в фамилиях Ирины не составит труда: девичья Федорова сменилась на Шуст, затем на Скурлатову и, наконец, на Сидоренко. Каждая из них принадлежала её мужьям.
После развода с Иваном Шустом Ирина вернулась в Волгоград. Иван вернулся на Алтай, создал новую семью и стал отцом сына, а женщина вступила в новый брак, взяв фамилию Скурлатова, а в 1994 году родила вторую дочь — Ольгу. Ее второй супруг занимался бизнесом, однако, по словам близких, также проявлял агрессию. Один из родственников утверждал, что мужчина применял жестокое насилие, включая избиения.
Возвращение к первому мужу и роковой финалВ 2000 году Иван Шуст вместе с матерью приехал в Волгоград, чтобы убедить Ирину вернуться. Женщина согласилась, оставила второго мужа и младшую дочь и вновь переехала в Сергеевку. Однако ситуация в семье не изменилась. Соседи вспоминали случаи агрессии со стороны Ивана, включая эпизод с тяжелой травмой головы у Ирины. Несмотря на вмешательство полиции, она отказывалась подавать заявления.
История закончилась убийством. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств: отсутствие судимостей на тот момент, положительные характеристики, наличие несовершеннолетнего ребенка. Ирину приговорили к шести годам лишения свободы, однако она провела в колонии четыре года и вышла условно-досрочно.
Возвращение в Волгоград и второй шансВ 2008 году, после выхода на свободу, Ирина окончательно переехала в Волгоград, где её ждали мать и обе дочери. Женщина дала клятву больше не впускать мужчин в свою жизнь. Она держала слово до тех пор, пока на её пути снова не возник он.
Спустя два десятилетия разлуки объявился Андрей Сидоренко — тот самый мужчина, который был её первой любовью еще со времен киоска на остановке «Мясокомбинат». К тому моменту он завершил службу в органах, занимался бизнесом и уже был разведен.
В 2012 году Андрей и Ирина официально оформили отношения и обосновались в дачном посёлке Городище. Однако и в этой главе её жизни показания свидетелей оказались крайне противоречивыми, как это случалось и в её предыдущих браках.
Одни отмечали заботу и внимание со стороны Андрея, другие указывали на ревность и эпизоды агрессии. По словам родственников, мужчина в состоянии алкогольного опьянения мог устраивать сцены ревности и даже применять силу.
Второе убийство: повторение сценарияСобытия 27 июля 2014 года развивались по уже знакомому сценарию. После застолья с друзьями супруги остались дома. Андрей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался добиться близости, несмотря на отказ жены.
Конфликт быстро обострился. Ирина вновь использовала пояс от одежды и задушила мужа. После этого она попыталась скрыться, однако ее действия вызвали подозрения у соседа, который обратился в полицию. Женщину задержали в кратчайшие сроки. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Следствие, признание и приговорНаходясь под стражей, Ирина пыталась объяснить мотивы своих действий. Она говорила о сложных отношениях, обидах и чувствах, которые не исчезли за годы.
Суд рассмотрел материалы дела и 30 декабря 2014 года вынес приговор. Ирину Сидоренко признали виновной в убийстве супруга Андрея. Суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.