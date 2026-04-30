Ученица напала с ножом на учителя музыки в школе на севере Москвы
Ученица напала с ножом на учителя музыки в одной из школ на севере Москвы. Об этом сообщает издание MK.RU.
Инцидент произошел 29 апреля в районе Ховрино. Во время урока одна из школьниц нарушала дисциплину, и педагог решил ее пересадить. Недовольная таким решением девочка достала нож и попыталась ударить его в спину. Педагог серьезно не пострадал, так как ранение оказалось касательным. Школьницу задержали, с ней работает психолог.
Директор Ирина Курчаткина отметила, что после произошедшего несовершеннолетнюю госпитализировали вместе с матерью. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, девочка обучается в этой школе с первого класса, и прежде замечаний по поведению она не получала. На внутришкольном учете ребенок также не состоял.
В настоящее время проводится проверка, дело находится на контроле правоохранителей. Охрану на входе в здание учреждения усилили.
