Раскрыли тайну мумии заброшенного особняка

30 апреля 2026, 16:11

Daily Mail: В Британии выяснили личность найденной в заброшенном особняке мумии

В Великобритании удалось установить личность мумифицированного тела, найденного в подвале заброшенного особняка в 2010 году. Об этом сообщает Daily Mail.





Тревогу забили соседи, пожаловавшиеся в полицию на невыносимый запах, доносившийся из старого дома. Стражам порядка пришлось проникать на территорию через соседский сад. Ориентируясь на зловоние, они спустились в подвал, где и обнаружили мумию. Останки выглядели настолько жутко, что нескольких полицейских вырвало. Лишь спустя 16 лет выяснилось, что останки принадлежат ирландскому строителю по имени Фрэнк, который арендовал часть дома у владельца особняка Николы Халбриттера.



Халбриттер жил в особняке с матерью до её смерти в 2008 году, после чего потерял интерес к недвижимости. Он съехал, перестал ухаживать за домом и начал сдавать отдельные помещения. Предположительно, владелец не знал о случившемся с Фрэнком, поэтому не смог вовремя сообщить о теле. Запустение привело к настоящему бедствию: во дворе разрослось опасное инвазивное растение — рейнутрия японская, в доме лопнула труба, привлекшая тучи комаров, а также расплодились крысы и лисы.



Соседи многократно жаловались на Халбриттера. Его неоднократно пытались обязать навести порядок, но ему удавалось уклоняться от ответственности.



В 2026 году владельцу выдали новое предписание привести участок в порядок. Если он не сделает это самостоятельно, работы проведут сотрудники местного совета, после чего выставят мужчине счёт.



