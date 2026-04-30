В российском городе произошел криминальный передел похоронного бизнеса
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали трёх жителей Выборга в возрасте от 29 до 37 лет. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, мужчины спортивного телосложения планировали силовыми методами перекроить рынок ритуальных услуг.
По версии следствия, летом 2025 года фигуранты организовали серию нападений на конкурентов. В частности, они подожгли два автомобиля BMW, принадлежавших местному танатопрактику и его знакомой. Сумма ущерба составила четыре миллиона рублей.
Кроме того, злоумышленники напали на генерального директора компании, обслуживающей городское кладбище. Мужчину избили и применили в отношении него перцовый баллончик.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям о хулиганстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества.
