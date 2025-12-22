Очередной теракт против военного? На юге Москвы взорвался автомобиль. Подробности, причины, показания свидетелей
В понедельник утром в Москве взорвался автомобиль Kia Sorento, припаркованный во дворе жилого дома в районе Орехово-Борисово. В результате произошедшего серьёзно пострадал водитель, находящийся в этот момент внутри транспортного средства. Что могло стать причиной взрыва, что говорят местные жители и следователи – в материале «Радио 1».
Что произошло?
Рано утром в понедельник, 22 декабря, на юге Москвы произошёл взрыв автомобиля. ЧП случилось около 6:50–6:55 на улице Ясеневой в районе Орехово-Борисово. Мощный хлопок услышали жители близлежащих домов — после взрыва в небо поднялся густой чёрный дым, а на парковке начался пожар.
Выяснилось, что взорвался автомобиль Kia Sorento. Передняя часть машины была полностью разрушена ударной волной. По словам очевидцев, детонация произошла спустя несколько секунд после того, как автомобиль начал движение, выезжая со двора.
Пострадавший и работа экстренных служб
В момент взрыва за рулём находился водитель. Мужчина оказался заблокирован внутри сильно повреждённого автомобиля. Спасатели и медики прибыли на место в кратчайшие сроки и приступили к его эвакуации.
По последним данным, пострадавшему 56 лет. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое. У мужчины зафиксированы множественные осколочные ранения лица и конечностей, закрытые переломы, травмы ног, перелом лицевой кости, а также контузия и ожоги. Он был экстренно госпитализирован.
Кроме того, в результате взрыва были повреждены как минимум семь припаркованных рядом автомобилей — осколки и ударная волна посекли их корпуса.
По последним данным на 09:57 мск, в результате взрыва автомобиля на юге Москвы погиб генерал-лейтенант Вооружённых сил России Фанил Сарваров. Как сообщили в Следственном комитете, неизвестным было приведено в действие взрывное устройство, установленное под капотом автомобиля.
По данным следствия, Сарваров занимал должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ. Ранее он участвовал в организации и проведении военных операций, в том числе в Сирии, а с 2016 года возглавлял профильное управление Генштаба.
Взрыв произошёл в момент движения автомобиля — по предварительной информации, детонация случилась, когда водитель нажал на тормоз. Генерал-лейтенант получил тяжёлые минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в больнице.
Свидетельства очевидцев
Очевидцы отмечают, что взрыв был чрезвычайно громким. Житель района Евгений рассказал «Газете.Ru» подробности произошедшего.
«Примерно в 6:55 это случилось. Был громкий взрыв. Это противоположный корпус жилого комплекса. После вышли все посмотреть. Машина взорвалась, сидел водитель за рулем, его реанимировали, все хорошо — живой. Ожоги есть, а так все хорошо. Машина эта дизельная либо бензиновая, и взрыва газового баллона не было, так как был бы след от него, точнее, красный цвет баллона. Его не было. Скорее всего, что-то либо взорвали под машиной, либо прилетело на машину. Водитель находился в движении в тот момент, когда произошел взрыв. Он остановился, чтобы пропустить машину, которая ехала. По-моему, возгорания не было. Спецслужбы оперативно приехали, потому что у нас находится очень близко пожарно-спасательная часть и отделение ОМВД. У мужчины, по словам пожарных, контузия», — сказал он.
Предварительная версия следствия
По одной из основных версий, причиной происшествия стало срабатывание самодельного взрывного устройства. Предположительно, СВУ было установлено под днищем автомобиля и сдетонировало вскоре после начала движения.
Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета. В ближайшее время будет проведен комплекс экспертиз, которые должны установить точный механизм взрыва и источник устройства.
Контроль прокуратуры
Расследование уголовного дела взято под контроль прокуратурой Москвы. По поручению прокурора города Максима Жука координацию работы правоохранительных органов непосредственно на месте ЧП осуществляет прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачёв.
В прокуратуре подчеркнули, что ход и результаты расследования находятся на особом контроле надзорного ведомства.