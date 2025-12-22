22 декабря 2025, 10:05

Фото: iStock/Alesmunt

В понедельник утром в Москве взорвался автомобиль Kia Sorento, припаркованный во дворе жилого дома в районе Орехово-Борисово. В результате произошедшего серьёзно пострадал водитель, находящийся в этот момент внутри транспортного средства. Что могло стать причиной взрыва, что говорят местные жители и следователи – в материале «Радио 1».





Содержание Что произошло? Пострадавший и работа экстренных служб Свидетельства очевидцев Предварительная версия следствия Контроль прокуратуры

Что произошло?

Пострадавший и работа экстренных служб

Фото: iStock/maxim4e4ek

Свидетельства очевидцев

«Примерно в 6:55 это случилось. Был громкий взрыв. Это противоположный корпус жилого комплекса. После вышли все посмотреть. Машина взорвалась, сидел водитель за рулем, его реанимировали, все хорошо — живой. Ожоги есть, а так все хорошо. Машина эта дизельная либо бензиновая, и взрыва газового баллона не было, так как был бы след от него, точнее, красный цвет баллона. Его не было. Скорее всего, что-то либо взорвали под машиной, либо прилетело на машину. Водитель находился в движении в тот момент, когда произошел взрыв. Он остановился, чтобы пропустить машину, которая ехала. По-моему, возгорания не было. Спецслужбы оперативно приехали, потому что у нас находится очень близко пожарно-спасательная часть и отделение ОМВД. У мужчины, по словам пожарных, контузия», — сказал он.

Предварительная версия следствия

Фото: iStock/ArminStautBerlin

Контроль прокуратуры