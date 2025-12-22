Машина с матерью и маленьким ребенком попала под три фуры в Приморье, мальчик погиб

22 декабря 2025, 04:36

Фото: кадр видео Telegram-канала «Полиция Приморья» @prim_police

В Приморском крае произошло страшное ДТП: автомобиль с матерью и маленьким ребенком столкнулся с тремя грузовыми фурами. В результате четырехлетний мальчик погиб на месте. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».





Авария случилась в Михайловском районе.



Женщина, управлявшая автомобилем Toyota Spasio, выехала на полосу встречного движения. Однако она не убедилась в безопасности манёвра и последовательно столкнулась с двумя грузовиками. От удара легковушку отбросило на третий тягач, а затем — на дорожное ограждение.



Фото: кадр видео Telegram-канала «Полиция Приморья» @prim_police Водительница получила незначительные травмы, а её сын скончался до прибытия врачей. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи.





«Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — подчеркнули в пресс-службе полиции.