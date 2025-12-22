В Подмосковье загорелась электричка
Утром 22 декабря в Электрогорске загорелся электропоезд, который направлялся в Москву. Об этом пишут Telegram-каналы.
Пассажиры оказались в опасной ситуации, но спасатели быстро эвакуировали их из салона. Причины возгорания пока неизвестны. На месте инцидента работают специалисты, которые занимаются ликвидацией огня и выяснением обстоятельств происшествия. Пока информация о пострадавших отсутствует.
Ранее стало известно, что в Удмуртии произошла серьезная авария с участием школьного микроавтобуса и легкового автомобиля.
До этого в Москве прогремел взрыв, в результате которого пострадал 56-летний мужчина. Предварительные данные указывают на использование самодельного взрывного устройства.
Читайте также: