В Подмосковье загорелась электричка

22 декабря 2025, 08:48

В Электрогорске случилось возгорание электропоезда, который направлялся в Москву

Фото: iStock/Evgeniy Akimenko

Утром 22 декабря в Электрогорске загорелся электропоезд, который направлялся в Москву. Об этом пишут Telegram-каналы.