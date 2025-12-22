Достижения.рф

В Барнауле из-за технической неисправности загорелся автобус

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Барнауле произошел инцидент с автобусом городского маршрута. Транспортное средство загорелось возле торгового центра «Пионер». Об этом пишет РИА Новости.



На момент возгорания в нем находились 10 человек. Все пассажиры смогли выйти самостоятельно до прибытия пожарных. Экстренные службы быстро отреагировали на вызов. Для тушения огня задействовали две автоцистерны. К счастью, никто не пострадал.

Специалисты продолжают выяснять причины случившегося. Пассажиры и очевидцы остаются в шоке от произошедшего, но рады, что все остались живы и здоровы.

Ранее стало известно, что автомобиль взорвался на парковке в Москве, есть пострадавшие.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0