Одной матери выдали прах чужого ребенка, а у другой сын «вознесся в космос». Как родители отдали детей в лагерь и больше никогда не видели?
На телеканале РЕН-ТВ в программе «Экстренный выпуск» вновь подняли тему одного из самых загадочных исчезновений начала 2000-х годов. Речь идет о пропаже двух мальчиков из детского лагеря в Башкирии — 7-летнего Кенана Мустафаева и 10-летнего Ярослава Чепкова. С момента трагедии прошло уже 26 лет, однако семьи детей продолжают надеяться, что сыновья могут быть живы.О том, что известно о пропаже детей в лагере «Саргай» спустя почти три десятилетия — в материале «Радио 1».
Лагерь в Башкирии: тяжелые условия для детейЛетом 2000 года Ирада Мустафаева отправила троих сыновей — Узеира, Рашада и Кенана — в детский лагерь в Иглинском районе Башкирии. Путевку помогла получить знакомая семьи. По словам Мустафаевой, она не знала, в какое именно место отправляет детей.
Позднее выяснилось, что смену в лагере «Саргай», расположенном на берегу реки Сим, организовали участники деструктивного движения «Радостея». Руководителем структуры с момента основания в 1990 году являлась писательница Евдокия Марченко, позже сменившая фамилию на Лучезарнова. В настоящее время она проживает в Крыму. Организацию официально не запретили.
По свидетельствам очевидцев, взрослые участники движения практиковали псевдорелигиозные обряды, использовали антинаучные идеи «нового мышления», устраивали коллективные собрания с обнажением и вовлекали в происходящее несовершеннолетних.
Что происходило с детьми в лагере «Саргай»Летом 2000 года в лагерь прибыли десятки детей из разных регионов России. По словам старшего брата Кенана Мустафаева, несовершеннолетних заставляли работать на огороде в сильную жару и ограничивали в питании.
Узеир Мустафаев спустя годы вспоминал, что детей размещали рядом с конюшней, а связь с внешним миром у них отсутствовала.
«Жили мы в хлеву. То есть конюшня была, по сути, если не в ней самой, то рядом. Что нам говорили, то мы и делали. Никакой связи, никуда ни позвонить, ни пожаловаться», — делился мужчина.
Исчезновение Кенана МустафаеваПоследний раз братья видели Кенана Мустафаева 13 июля 2000 года. В тот день мальчик вместе с другими детьми отправился купаться на реку Сим и обратно не вернулся.
После исчезновения представители лагеря сообщили матери странную версию событий. По их словам, ребенок «освободился от одежд», подразумевая тело. Позже отцу мальчика заявили, что сына якобы «унес воздушный вихрь в чертов день — 13 числа».
Когда Ирада Мустафаева приехала за детьми, один из сыновей рассказал ей, что брата похитили. Второй сказал лишь: «Мама, не волнуйся, Кенана больше нет».
Женщина позже рассказывала, что дети после пребывания среди участников секты находились в тяжелом психологическом состоянии и с трудом воспринимали происходящее. Разные версии сыновей стали для нее основанием надеяться, что ребенок может быть жив. Если Кенан Мустафаев жив, сейчас ему должно быть 33 года.
Почему родители не верят в версию о гибели ребенкаУчастники лагеря выдвигали разные объяснения исчезновения мальчика. Одни говорили, что он утонул, другие утверждали, будто ребенок «вознесся в космос». Родители Кенана придерживались иной версии. Они считали, что сына могли похитить сторонники организации.
В пользу этой гипотезы, по словам семьи, говорили сообщения в милицию о том, что спустя год или полтора похожего на мальчика ребенка якобы видели в Челябинской области. Кроме того, летом 2000 года спасатели и водолазы обследовали около 30 километров акватории реки Сим. Тело ребенка тогда так и не нашли.
Ирада Мустафаева долгие годы самостоятельно искала сына по территории Башкирии. Она рассказывала, что занималась поисками без перерыва около 15 лет.
Исчезновение Ярослава Чепкова в тот же деньВ тот же день, 13 июля 2000 года, из лагеря «Саргай» исчез еще один ребенок — 10-летний Ярослав Чепков из Москвы.
Через некоторое время на берегу реки Сим нашли тело утонувшего мальчика. Позднее выяснилось, что этого ребенка участники лагеря выдали за Ярослава Чепкова. По словам родственников, организаторы сумели добиться оформления документов, в которых погибшего указали как пропавшего московского школьника. После этого останки кремировали, а урну с прахом передали семье.
Мать Ярослава Эвелина Винникова рассказывала, что на опознание в Башкирию тогда поехала бабушка мальчика. Она заявила, что погибший ребенок — это не Ярослав. По ее словам, найденный ребенок не был похож на внука.
«А ей говорят: "Ну как же не он, вы посмотрите. На ушки, на ноготочки. Никто даже не посмотрел, есть ли шрам от аппендицита, который был у Ярослава. И тогда моя мама сказала: "Ну, похож". И этого было достаточно», — делилась мама мальчика.Однако позже родители Ярослава все же усомнились, что получили прах своего ребенка, и обратились в правоохранительные органы. Проведенная экспертиза установила: останки не принадлежали 10-летнему Ярославу Чепкову. Погибшему мальчику было около 14 лет, а его личность до настоящего времени не установили.
Что произошло с самим Ярославом, следствие до сих пор не выяснило. Если он жив, сейчас ему должно быть 36 лет.
С момента исчезновения сообщений о том, что где-либо замечали похожего мужчину, в полицию не поступало. После передачи урны участники лагеря, по словам семьи, больше не выходили с ними на связь.
Возобновление уголовного делаВ ориентировках Следственного комитета России указывалось, что следственные органы Башкирии расследуют дело по факту похищения малолетних Кенана Мустафаева и Ярослава Чепкова. Позднее квалификацию изменили на убийство. Недавно расследование вновь возобновили.
После выхода телесюжета о пропаже детей материалы дела взял на контроль центральный аппарат ведомства. Руководители лагеря и участники организации наказания за гибель и исчезновение детей не понесли.